Три ЗРК за три дні: СБС розтрощили техніку ворога вартістю 60 мільйонів доларів

Українські оборонці за три дні знищили одразу три російські зенітні ракетні комплекси. Загальні втрати ворога оцінюють у приблизно 60 мільйонів доларів.

Сили безпілотних систем ЗС України повідомили, що операцію проводили у взаємодії зі ще кількома підрозділами, пише 24 Канал.

Дивіться також Сильні вибухи і багато пожеж: дрони атакували Саратов, Енгельс і Таганрог

Що відомо про ураження російських ЗРК?

Підрозділи Сил оборони продовжують завдавати болючих ударів по російській системі ППО. Оператори FPV-дронів батальйону Asgard, який входить до 412-ї бригади Nemesis, у взаємодії з ГУР МО та 12 ОЦСП поцілили одразу в три дороговартісні зенітні комплекси ворога.

Пошкоджено ворожі "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2". Відомо, що саме ці системи є основними елементами російської протиповітряної оборони на оперативно-тактичному рівні.

У СБС зазначають, що знищення таких комплексів суттєво послаблює ворожу ППО та відкриває додаткові можливості для роботи українських сил як на передовій, так і в глибокому тилу противника.

Українські сили трощать техніку противника: дивіться відео

Про які ще втрати росіян нам відомо?