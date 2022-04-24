Блаженнейший Святослав отметил, что Христос проходит сквозь закрытую человеческую дверь: страха, неуверенности, боли и страдания. Сегодня он проходит сквозь трагедию и всю опасность военного безвременья, сообщает 24 канал.

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Глава УГКЦ подчеркнул, что Христос проходит через это, чтобы прийти и принести людям свою небесную радость. Чтобы дарить Украине и ее народу свой мир.

Блаженнейший Святослав напомнил: когда Христос впервые пришел сквозь запертую дверь к своим ученикам, он вздохнул и сказал "Мир вам". Глава УГКЦ подчеркнул, что человек умеет начинать войны, но не умеет их заканчивать. Мир есть дар Божий, приходящий с небес.

Мы знаем, что настоящая победа – это победа над грехом, над смертью. Сегодня победитель Христос дышит на нас своим воскресшим дыханием, чтобы окрылять, вдохновлять, чтобы в его воскресении Украина одержала собственную победу над злом, врагом и смертью,

– заявил глава УГКЦ.

Блаженнейший Святослав заметил, что враг сегодня хочет унести у нас жизнь. Но ему не удастся, потому что люди поют "Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и тем, что в гробах жизнь даровал".

Глава УГКЦ заявил: пусть этот пасхальный привет будет носителем силы для каждого, кто принимает и передает. Блаженнейший Святослав также пожелал людям силы и света.

Пасхальное поздравление Блаженнейшего Святослава: смотрите видео