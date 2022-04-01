Ракетный удар был нанесен в 08:00, когда на площади Свободы находились люди и ездили автомобили.
Детальнее В сети показали последствия разрушительного ракетного удара по Харькову
Главной целью было здание Харьковской ОВА, которое после этого стало непригодным для пользования. Кроме того, под его завалами погибли люди.
В общей сложности жертвами этого ракетного удара стали 29 человек.
Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал фотографию своего кабинета после ракетного удара.
Кабинет главы Харьковской ОВА после ракетного удара 1 марта / Фото Олега Синегубова