Ракетный удар был нанесен в 08:00, когда на площади Свободы находились люди и ездили автомобили.

Детальнее В сети показали последствия разрушительного ракетного удара по Харькову

Главной целью было здание Харьковской ОВА, которое после этого стало непригодным для пользования. Кроме того, под его завалами погибли люди.

В общей сложности жертвами этого ракетного удара стали 29 человек.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал фотографию своего кабинета после ракетного удара.

Кабинет главы Харьковской ОВА после ракетного удара 1 марта / Фото Олега Синегубова