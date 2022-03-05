Также Сингапур запрещает транзакции с Россией в криптовалюте. И ограничивает поставки предметов двойного назначения (то есть таких, которые можно применить не только по прямому назначению, но и в военных целях).

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Санкции против России ввел и Сингапур

Сингапур, как сообщили в местном правительстве, ударил по российским банкам и экспорту (предметов, которые можно использовать в качестве оружия).

Операции с криптовалютами (услуги цифровых платежных маркеров) – также под санкциями. Ведь с их помощью можно пытаться обойти финансовые санкции, введенные миром за нападение России на Украину.

К слову, такой шаг от Сингапура – ​​первый за десятилетие акт осуждения другой страны без санкции Совбеза ООН (где, напомним, россияне имеют право вето).