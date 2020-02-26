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      Сингапурские уроки: пример из истории как вернуть Крым

      - Читати новину українською
      Пример из истории Сингапура / GettyImages

      За вступление в Малайзию на референдуме в 1962 году проголосовали 72% жителей Сингапура. Спустя три года парламент Малайзии исключил новоприобретенную территорию из состава государства, подарив Сингапуру независимость. Этот пример могли бы водрузить на стандарты противники возвращения Крыма. Те самые, которые есть не только в РФ, но и в Украине.

      Однобразие метрополии

      Причина независимости была в том, что Сингапур размывал однообразие метрополии. Населенный китайцами, он создавал электоральную диспропорцию в Малайзии. До присоединения Сингапура в стране было 50% малайцев и 25% китайцев. С Сингапуром доля последних доходила до трети населения, снижая "титульную нацию" до менее чем половины населения.

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      В итоге, Малайзия предпочла с Сингапуром "развестись" . Спустя 50 лет оба государства себя чувствуют довольно комфортно.

      Подробнее смотрите в видео:

      Сингапурский прецедент

      В случае соседей ничего удивительного нет – для российского коллективного бессознательного государственное величие напрямую связано с квадратными километрами. Эти настроения улавливают и оппозиционные политики в РФ, которые предлагают провести в случае своей победы "новый референдум". И раз за разом намекают на то, что "просоветский Крым" для новой Украины будет лишь обузой.

      владивосток крим
      Митинг во Владивостоке 2018 года 

      Причем у этих людей есть сторонники и в Украине. Все те, кто пишут, что нет смысла строить общее будущее с теми, у кого иная картинка этого будущего. Но "сингапурский прецедент" не может служить образцом. Этот сценарий стал возможным как результат внутреннего консенсуса.

      Сингапур никто не отторгал силой из состава Малайзии. Его новый статус не был итогом внешней стратегии на уничтожение малайзийской государственности. Он не сопровождался нарушением международного права, военной интервенцией, аннексией и оккупацией.

      Особенность Крыма

      А особенность Крыма как раз в том, что он не попадает ни под одно известное геополитическое лекало. В послевоенной истории нет примеров, на опыт которых можно было бы опереться. В этом и состоит прецедент полуострова – после Второй мировой в мире произошло лишь семь аннексий, но ни одна из них не дает готовых рецептов.

      крим
      Крыма не попадает ни под одно геополитическое лекало

      Крымский прецедент оказался шире самого полуострова. Вся история операции по смене флагов – это настоящая мина замедленного действия под международное право. Если закрыть на него глаза, то получается, что всем можно все, включая силовые сценарии для любой спорной территории. 

      Кто-то возразит, что международное право уже умерло, и Крым лишь подтвердил этот факт – и будет неправ. Потому что жизнеспособность международного права измеряется не исключениями, которые время от времени случаются. Оно измеряется тем, что все эти исключения за последние 80 лет можно пересчитать по пальцам двух рук.

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      И потому вопрос Крыма – это не просто дискуссия о том, что первично: территория или люди. Вопрос Крыма – это краеугольный вопрос о том, каким будет весь 21 век. Москва может думать, что полуостров сегодня принадлежит России. На самом же деле, Крым после аннексии стал принадлежать всему миру. Хотя бы потому, что от того, как сложится его судьба, будет зависеть довольно многое.

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      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости Украины Новости России Новости Крыма Украина – Россия Видеоблоги Референдум в Крыму Малайзия Сингапур Грани правды
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