Синод УПЦ КП сменил титул предстоятеля

Синод УПЦ Киевского патриархата утвердил полную и сокращенную форму титула своего предстоятеля. Отныне Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в отношениях с другими церквями будет называться "Блаженнейший Архиепископ Митрополит Киевский и всея Руси Украины".

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ Киевского патриархата.

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На заседании Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата решил ввести для Предстоятеля УПЦ КП полную и сокращенную формы титула.

Полный титул имеет следующую форму: "Святейший и Блаженнейший (имя), Архиепископ и Митрополит Киева – матери городов Русских, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенских Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит".

Сокращенный титул имеет следующую форму: "Святейший (имя), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины".

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также были приняты решения о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признании их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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