Дороги Украины скует гололедица везде, кроме юга. Также в центральных и южных областях усилится ветер до 15 – 20 метров в секунду.

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Температура воздуха в регионах

Жителям Житомирской и Винницкой областей стоит быть готовыми к снегу с дождем. Такие же прогнозы для центральных, северных и восточных частей Украины.

Столбики термометров будут показывать следующее:

на Западе +1...+ 6 градусов, а ночью -1...-4 градуса,

на севере днем +1...+ 4 градуса, а ночью +1...-2 градуса,

на востоке днем + 2...+ 4 градуса, а ночью -1...+2 градуса,

на юге днем + 6...+ 8 градусов, а ночью 0...+3 градуса,

в центре днем +1...+ 6 градусов, а ночью + 2...-1 градус.



Синоптики предупреждают об опасности / Фото Укргидрометцентра

Зима в Украине

Нынешняя зима удивительно снежная, холодная и с аномальными ветрами для этого периода. В январе случались даже грозы. Параллельно к этому в Антарктиде, на украинской станции "Академик Вернадский" в феврале зафиксировали новый температурный рекорд – +12,7 градуса.

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах также держатся снежные метели. Снег на днях едва не заблокировал спасателей на посту, которым пришлось откапываться, что выйти наружу.

Также спасатели не впервые предупредили украинцев о непогоде в некоторых областях страны. В частности речь идет о гололедице, ветре и сильных снегопадах.

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