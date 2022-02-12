Дороги Украины скует гололедица везде, кроме юга. Также в центральных и южных областях усилится ветер до 15 – 20 метров в секунду.
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Температура воздуха в регионах
Жителям Житомирской и Винницкой областей стоит быть готовыми к снегу с дождем. Такие же прогнозы для центральных, северных и восточных частей Украины.
Столбики термометров будут показывать следующее:
- на Западе +1...+ 6 градусов, а ночью -1...-4 градуса,
- на севере днем +1...+ 4 градуса, а ночью +1...-2 градуса,
- на востоке днем + 2...+ 4 градуса, а ночью -1...+2 градуса,
- на юге днем + 6...+ 8 градусов, а ночью 0...+3 градуса,
- в центре днем +1...+ 6 градусов, а ночью + 2...-1 градус.
Синоптики предупреждают об опасности / Фото Укргидрометцентра
Зима в Украине
- Нынешняя зима удивительно снежная, холодная и с аномальными ветрами для этого периода. В январе случались даже грозы. Параллельно к этому в Антарктиде, на украинской станции "Академик Вернадский" в феврале зафиксировали новый температурный рекорд – +12,7 градуса.
- На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах также держатся снежные метели. Снег на днях едва не заблокировал спасателей на посту, которым пришлось откапываться, что выйти наружу.
- Также спасатели не впервые предупредили украинцев о непогоде в некоторых областях страны. В частности речь идет о гололедице, ветре и сильных снегопадах.
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