Соответствующую информацию председатель ОГА обнародовал в эфире канала "Рада". Об этом стало известно утром 28 февраля.

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В Харькове могут изменить время комендантского часа

Сегодня комендантский час может быть с 15:00 до 6:00,

– говорится в сообщении.

Также известно, что всю ночь в Харькове отбивали наступление, уничтожали колонны уже на подходах к позициям еще до того, как они могли нанести артиллерийские обстрелы по городу.

Город под контролем. Большое количество диверсионных групп,

– говорится в сообщении.

К счастью, 27 февраля вся техника оккупантов, которая зашла в Харьков, была уничтожена. Также более 20 диверсантов были заблокированы в школе, их уничтожили.

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