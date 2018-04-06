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Сирийский вопрос: Путин и Макрон обсудили эскалацию конфликта по телефону

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Эммануэль Макрон и Владимир Путин
Эммануэль Макрон и Владимир Путин / Фото из открытых источников

Президент Франции Эммануэль Макрон связался по телефону с Президентом России Владимиром Путиным. Во время разговора руководители стран обсудили обострение конфликта в Сирии.

Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

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В телефонном разговоре Макрон отметил, что необходимо положить конец военной эскалации в Сирии, для того, чтобы защитить гражданское население. Также Президент Франции заверил, что важно не допустить возрождение сил группировки "Исламское государство" в Сирии.

"Он призвал Россию в полной мере использовать свое влияние на сирийский режим в этом отношении", – говорится в сообщении.

На сайте же Кремля сообщают о возможном приезде Макрона в Россию уже в мае 2018 года.

Напомним, в среду, 4 апреля, состоялся саммит лидеров Турции, России и Ирана для переговоров о завершении Сирийской войны.

Теги: Владимир Путин Новости России Новости политики Новости Франции Эммануэль Макрон Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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