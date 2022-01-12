Зокрема, військовослужбовці, солдати та офіцери, серед яких були й учасники бойових дій, ставали жертвами місцевих кримінальних елементів, які на постійній основі збирають з них данину.

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Волонтери InformNapalm у контексті цієї публікації нагадали, які військові бригади, згадані у статті, брали участь в агресії проти України.

Хто саме збирає данину

Наприклад, військовослужбовці 120 окремої гвардійської артилерійської бригади, яка дислокується у місті Юрга Кемеровської області, після відряджень у Сирію сплачували криміналітету значні суми.

Тоді створили своєрідну "піраміду", у якій військовослужбовці отримували зменшення власної данини, якщо передавали криміналу особисту інформацію про інших товаришів по службі, яких можна було "взяти на гачок".

Співрозмовники видання повідомили, що місцевий кримінальний авторитет Мударіс Тартиков нібито займається поборами з російських військовослужбовців щонайменше з 2017 року.

У нього нібито є цілий список з майже сотні військових, які регулярно платять йому данину.

Також у статті зазначено, що поборами з російських солдатів та офіцерів займаються багато місцевих жителів: від представників криміналітету до етнічних угруповань. Така ситуація не поодинока. Схожі приклади є й в інших регіонах Росії.

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Також у публікації вказано, що в місті Юрга розквартировані 3 військові бригади, які фактично стали "кормовою базою для криміналітету".

З відкритих джерел відомо, що мовиться про:

120 окрему гвардійську артилерійську бригаду;

74 окрему гвардійську мотострілецьку бригаду;

106 окрему бригаду матеріально-технічного забезпечення.

Автори публікації підсумовують, що у Росії фактично склалася стійка система "нової дідівщини". Місцеві мешканці об'єднуються у групи та за допомогою різних хитрощів (від шантажу до погроз) вимагають гроші у військових.

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Цікаво, що російські військові 120 окремої гвардійської артилерійської бригади та 74 окремої мотострілецької бригади неодноразово потрапляли у фокус OSINT-досліджень спільноти InformNapalm як учасники агресії проти України та бойових дій у Сирії.

Наприклад, у 2016 році волонтери виявили, що військові 120 артилерійської бригади були причетні до агресії щодо української держави.

Тоді ж вони також з'ясували, що військовослужбовців вказаної бригади фіксували на підступах до сирійської Пальміри.

У 2017 році також публікували дані про військових бригади, нагороджених за участь у бойових діях в Сирії.

Щодо військових 74 окремої гвардійської мотострілецької бригади волонтери InformNapalm зібрали ще більше доказів, систематизованих у OSINT-розслідуваннях.

Наприклад, у 2015 році волонтери з'ясували, що контрактники 74 бригади воювали на Донбасі під прикриттям так званого батальйону тимчасово окупованої території Луганщини "Хулігани".



Так званий батальйон тимчасово окупованої території Луганщини ​"Хулігани" / Колаж InformNapalm

У 2016 ідентифікували групу танкістів 74 бригади. За результатами проведеної роботи, розпізнали 10 з 30 танкістів тактичної групи цього військового з'єднання, які воювали на Донбасі.

Вже у 2017 році виявили групу військовослужбовців мінометної батареї 74 бригади, які також воювали на Донбасі.

Зверніть увагу! Російський криміналітет та етнічні угруповання почали активно збирати данину з солдатів та офіцерів російської армії, які виконують бойові завдання в Україні та Сирії, ще з 2017 року.

Стягнення данини – усталена тенденція

Офіцери російської армії самі стають заручниками кримінальних схем й шантажу та втягують у цю систему своїх підлеглих та товаришів по службі.

У багатьох регіонах Росії працівники і правоохоронних органів, і ФСБ залучені до схеми отримання данини з військовослужбовців російської армії, адже ті регулярно їздять у відрядження та заробляють там гроші, тому стають "ласим шматком" для "здирників".

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Водночас самі військові Росії сприймають таку систему стягнення данини як усталену тенденцію, тому скаржитись наважуються не всі. Майже ніхто не чинить опір через страх за власне життя та здоров'я.

Парадокс, але їхати воювати проти українців або сирійців для російських солдатів та офіцерів здається безпечнішим, аніж воювати за свої права проти криміналітету у Росії.