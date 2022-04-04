Об этом заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире 24 канала.

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По его словам, после нападения России на Украину политики начали прибегать к так называемой агрессивной дипломатии.

Представители европейских государств, лидеры, возможно, даже несколько агрессивнее нас. Польша, например, обращается к некоторым европейским лидерам: "Ну вы же можете". Или страны Балтии: Латвия, Литва, Эстония. Борис Тизенгаузен Политтехнолог

Владимир Зеленский также неоднократно призывал лидеров других государств закрыть небо над Украиной, ведь каждый день без этого решения приходится платить ценой человеческих жизней.

Эта агрессивная дипломатия работает. Однако мне все равно кажется, что системы безопасности Европы, которые были созданы несколько десятилетий, а некоторые гораздо раньше, уже не работают с современными маньяками,

– заметил политтехнолог.

Тизенгаузен добавил, что после нападения Путина на Украину нужно точно пересматривать договоры коллективной безопасности, потому что сейчас у них абсолютно нулевая эффективность.

Политтехнолог рассказал об эффективности систем безопасности Европы: смотрите видео