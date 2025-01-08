Очевидно, говорится о части захваченных россиянами еще в 2014 году так называемых "вышках Бойко". Превращенные врагом в военные объекты, теперь они сами стали для него серьезной проблемой, рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Операция по возвращению контроля

На видео, обнародованном в октябре 2024 года, пограничные спецназовцы вместе с бойцами ГУР ведут бой в районе украинских газодобывающих установок – так называемых "вышек Бойко". Операция проходит в полусотне миль от острова Змеиный.

О возвращении контроля над этими объектами наши военные сообщили еще в 2023 году. Однако недавние события свидетельствуют, что от попыток взять реванш враг не отказался. Это подтверждают и кадры, где видно, как пограничников атакует российский истребитель Су-30СМ. Впрочем, он сразу становится отработанной целью ПЗРК.

Несмотря на постоянные атаки врага украинские спецназовцы пока удерживают и Змеиный, и газодобывающие платформы, лишая россиян "ушей" и "глаз" в этом секторе Черного моря.

Чтобы не допустить в дальнейшем контроля врага над акваторией Черного моря, наши Силы обороны делали все возможное для того, чтобы выбить врага с острова Змеиный и взять под контроль вышки. Это фактически такая эшелонированная возможность для обеспечения безопасности и плавания в Черном море, и безопасности в Черноморском регионе, и безопасности для материковой Украины, для Юга Украины, для наших портов,

– пояснил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Почему "вышки Бойко" важны для России

Установить контроль над украинской частью Черного моря Москва мечтала давно. Одна из ключевых ролей в этом "проекте" отводилась именно "вышкам Бойко". Купленные государством за рекордные 800 миллионов долларов должны были уменьшить газовую зависимость от России. Вместо этого достались врагу даром.

Заметим, что только две установки – "Независимость" и "Петр Годованец" – и есть "вышки Бойко". Значительно более старые – "Сиваш" и "Таврида" – попали к ним "за компанию".

В первой половине марта 2014 года, в разгар аннексии Крыма, на платформы высадились российские военные. По данным расследователей "ИнформНапалма", это были десантники 104-го полка ВДВ. Тогда установки были расположены в районе Одесского газового месторождения: всего в 80 километрах от материковой части Украины и 184 – от Крымского полуострова.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар отметил, что десантники на катерах подошли к этим самоподъемным буровым установкам. Это было несложно сделать, потому что там не было никакой охраны. Поэтому были гражданские объекты, объекты гражданской газово-добывающей инфраструктуры. Спешка, с которой захватывались вышки, уже тогда свидетельствовала о дальновидных планах Кремля.

Прежде всего это имело определенное военное значение, потому что это как раз позиции, которые позволяют контролировать северо-западный сектор Черного моря. С точки зрения наблюдения за движением суден и кораблей. Но, конечно, основной мотив захвата был сохранить за Крымом, под контролем России, его газоснабжение,

– сказал он.

За все годы эксплуатации чужого имущества россияне выкачали с украинского шельфа 12 с половиной миллиардов кубометров газа: примерно половину годовой добычи нашей страны. Однако со временем содержать дорогостоящие объекты по прямому назначению стало невыгодно. Был построен газопровод с той стороны Керченского пролива, в оккупированный Крым, который стал подстраховкой, если что-то случится с шельфовой газодобычей, чтобы Крым не остался без газа.

Украинские журналисты, которые побывали на вышках в 2013 году, рассказывали о них как о совершенно нечувствительных к штормам гигантских пятиэтажных сооружениях – весом в тысячи тонн. Кроме технических помещений, они имели вертолетные площадки, спортзалы и кинотеатры. Целый месяц там могли автономно проживать 120 человек.

С такими характеристиками превращение газодобывающих платформ в военные цитадели было для врага лишь вопросом времени. Даже нанеся определенное огневое поражение этим объектам, их очень трудно окончательно вывести из строя.

Интересно, что сначала захваченное имущество россияне переправили к побережью Крыма, однако вскоре вернули обратно уже модернизированным. Михаил Гончар отметил, что в 2015 году испугались того, что СПБУ могут быть захвачены или Украина другим способом может получить контроль над ними. Поэтому их переместили ближе к Черноморскому, где база технического флота компании "Черноморнефтегаз". Также чтобы запутать следы, они переименовали их.

В 2016 году авиация украинских пограничников снова зафиксировала установки в районе Одесского месторождения. На них появились вооруженные люди и разведывательное оборудование, которое позволяло наблюдать за всеми военными и гражданскими судами в регионе.

На рассвете 1 декабря 2016 года в 65 милях южнее Одессы корабль морской охраны "Григорий Куропятников" обнаружил две установки: "Тавриду" и "Независимость". Последнюю – уже под названием "Крым-1". На палубе замечены военные. Но установить связь с вышками пограничникам не удается.

Надо понимать, что враг достаточно агрессивно себя всегда вел, потому что там были размещены, в частности, и люди с оружием, и другое вооружение, которым бы враг защищал содержание этих вышек, чтобы Украина не могла контролировать акваторию Черного моря полностью, отдельные районы, и агрессия России только постоянно росла,

– отметил Андрей Демченко.

Были и другие причины прятать вышки от посторонних глаз. Именно в то время Украина начала собирать для международных судов доказательства кражи россиянами крымских активов. К этому делу привлекли и пограничников, которые вместе с представителями "Черноморнефтегаза" фиксировали преступления соседей.

Стоит вспомнить, что в апреле 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" 5 миллиардов долларов.

Однако истерика россиян каждый раз, когда к вышкам приближались украинские корабли, объяснялась не только этим. В то время Москва фактически контролировала две трети украинского моря. Таким образом россияне будто демонстрировали миру, кто здесь, мол, "настоящий хозяин".

Оккупанты попрощались с краденым имуществом

Враг не мог представить, что вскоре ему придется распрощаться и с краденым имуществом, и с мечтами о глобальном господстве в Черном море. Летом 2022 года украинские военные освободили остров Змеиный и нанесли удары по трем буровым установкам ракетами "Гарпун". В сентябре 2023 года – взяли штурмом "вышки Бойко", захватив разведывательную технику и другие важные трофеи. История с вышками, очевидно, еще будет иметь продолжение.

Спецназовцы Государственной пограничной службы в составе Сил обороны Украины полностью контролируют часть газодобывающих вышек в районе Черного моря. И мы четко понимаем, что вокруг нас – наше море, под ним – наши недра. И они принадлежат только Украине и ее народу,

– подчеркнул пограничник "Бард".