Однако сейчас действия россиян на Днепропетровщине не представляют никакой угрозы для региона. Такое мнение 24 Каналу озвучил командир экипажа отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Нацгвардии "Скиф".

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"По моему мнению, это определенным образом и демонстративные действия. Учитывая то, что мы слышим и о пятой, и шестой области, которую враг хочет включить в переговорный процесс. Это может быть все, что угодно. Однако, на мой взгляд, конкретно сейчас это для целого региона никакой угрозы не представляет", – сказал он.

Враг активизировался

Командир экипажа отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Нацгвардии отметил, что в любое время стоит готовиться к усилению действий врага на фронте. Точно не стоит надеяться на результативность мирных переговоров.

Захватчики активизировались. Ежедневно динамика наступательных действий оккупантов, применение дронов, других технологий, новых подразделений только увеличивается.

Обычно основные наступательные компании непосредственно приходятся или на летний, или на зимний период. Стоит ожидать, что на этом направлении, в частности, враг попытается атаковать, чтобы достичь какого-то оперативного преимущества. Будет ли это так – покажет время. Мы к этому так же готовимся,

– объяснил военный.

Стоит отметить, что сейчас открыт сбор на нужды отряда "Тайфун". Приобщиться к нему можно по ссылке. "Скиф" рассказал, что они обеспечены техникой довольно серьезно, однако ее текущий ремонт оплачивается такими сборами. Логистика на фронте крайне важна.