Сыграет в плюс: военный ответил, как изменятся бои с наступлением морозов

С 1 декабря оккупанты начали активные штурмовые действия на Харьковщине. Враг привлек большое количество личного состава. Пользуясь ухудшением погодных условий, то есть туманом, россияне пытались захватить позиции украинских подразделений.

Однако захватчики понесли огромные потери. Командир батальона беспилотных систем 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Андрей Назаренко рассказал 24 Каналу, что за неделю потери врага составляют более 200 человек живой силы.

Смотрите также Россияне под Лиманом, закрепились в Мирнограде и приближаются к Запорожью: как изменилась линия фронта за неделю

"На сегодня успехов в достижении любых поставленных задач у них нет. Все их попытки провести очередной штурмовые действия заканчиваются на подходах к нашим позициям", – подчеркнул он.

Как погода влияет на фронт?

Андрей Назаренко отметил, что погода очень влияет на ход боевых действий, особенно когда нет разведки. Враг пытается подойти ближе к позиции, а потом нанести стрелковое поражение. Сейчас у россиян больше живой силы, поэтому ВСУ проводят активное минирование.

Также несмотря на ухудшение погодных условий, даже когда технические характеристики не позволяют использовать БПЛА, наши бойцы привлекают дроны. Ведь жизнь военнослужащего – это самая большая ценность.

В разрезе того, что будут похолодания, я сказал бы, что в определенной степени это плюс. Поскольку будет значительно меньше времени, когда будет туман. Поэтому мы сможем более качественно проводить разведку, а соответственно и поражения противника,

– объяснил военный.

Что происходит на поле боя?