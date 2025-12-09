Зіграє в плюс: військовий відповів, як зміняться бої з настанням морозів

З 1 грудня окупанти почали активні штурмові дії на Харківщині. Ворог залучив велику кількість особового складу. Користуючись погіршенням погодних умов, тобто туманом, росіяни намагалися захопити позиції українських підрозділів.

Однак загарбники зазнали величезних втрат. Командир батальйону безпілотних систем 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Андрій Назаренко розповів 24 Каналу, що за тиждень втрати ворога складають понад 200 осіб живої сили.

"На сьогодні успіхів у досяганні будь-яких поставлених завдань у них немає. Усі їхні намагання провести черговий штурмові дії закінчуються на підходах до наших позицій", – підкреслив він.

Як погода впливає на фронт?

Андрій Назаренко зазначив, що погода дуже впливає на хід бойових дій, особливо коли немає розвідки. Ворог намагається підійти ближче до позиції, а потім завдати стрілкового ураження. Зараз у росіян більше живої сили, тому ЗСУ проводять активне мінування.

Також попри погіршення погодних умов, навіть коли технічні характеристики не дозволяють використовувати БпЛА, наші бійці залучають дрони. Адже життя військовослужбовця – це найбільша цінність.

У розрізі того, що будуть похолодання, я сказав би, що певною мірою це плюс. Оскільки буде значно менше часу, коли буде туман. Тому ми зможемо більш якісно проводити розвідку, а відповідно і ураження противника,

– пояснив військовий.

Що відбувається на полі бою?