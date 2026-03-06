Техники не так много: Андрющенко ответил, куда россияне перебрасывают войска сейчас

Все переброски техники россиян замедлились. Потому что сейчас нет сильных наступательных действий. Однако продолжаются определенные тактические перемещения внутри временно оккупированных территорий.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что, например, оккупанты тянут несколько САУ по Бердянской трассе из Мариуполя в направлении Приморска. Нужно наблюдать, куда они поедут.

"Вероятнее всего, мы увидим их от Мелитополя ближе к Васильевке. Они примут участие в попытке обстрела в направлении Запорожья. Поэтому понемногу появилась техника", – предположил он.

Где основные перемещения?

Петр Андрющенко отметил, что на север Донецкой области стягиваются основные силы. В частности, российские захватчики перебрасывают с Херсонщины, из Крыма остатки из лагерей подготовки к оккупированным частям Запорожской и Донецкой области.

Также наблюдаем перемещение со стороны Миллерово. Именно Миллерово было под атакой несколько дней в конце недели. Поэтому они ускорили перемещение из лагерей подготовки, которые находятся в Миллерово, в Донецк, Макеевку и далее по линии фронта в район Покровска, Мирнограда. Это основная точка перемещений на этой неделе,

– объяснил руководитель Центра изучения оккупации.

Что происходит на фронте?