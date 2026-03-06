Техники не так много: Андрющенко ответил, куда россияне перебрасывают войска сейчас
- Россияне перебрасывают технику из Мариуполя в направлении Приморска для возможных обстрелов в направлении Запорожья.
- Основные перемещения войск происходят на север Донецкой области, в частности, с Херсонщины и Крыма в оккупированные части Запорожской и Донецкой области.
Все переброски техники россиян замедлились. Потому что сейчас нет сильных наступательных действий. Однако продолжаются определенные тактические перемещения внутри временно оккупированных территорий.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что, например, оккупанты тянут несколько САУ по Бердянской трассе из Мариуполя в направлении Приморска. Нужно наблюдать, куда они поедут.
Читайте также Все готово к наступлению: Андрющенко ответил, где россияне собрали больше всего сил
"Вероятнее всего, мы увидим их от Мелитополя ближе к Васильевке. Они примут участие в попытке обстрела в направлении Запорожья. Поэтому понемногу появилась техника", – предположил он.
Где основные перемещения?
Петр Андрющенко отметил, что на север Донецкой области стягиваются основные силы. В частности, российские захватчики перебрасывают с Херсонщины, из Крыма остатки из лагерей подготовки к оккупированным частям Запорожской и Донецкой области.
Также наблюдаем перемещение со стороны Миллерово. Именно Миллерово было под атакой несколько дней в конце недели. Поэтому они ускорили перемещение из лагерей подготовки, которые находятся в Миллерово, в Донецк, Макеевку и далее по линии фронта в район Покровска, Мирнограда. Это основная точка перемещений на этой неделе,
– объяснил руководитель Центра изучения оккупации.
Что происходит на фронте?
По информации ISW, ВСУ имели успех в Донецкой области. Наши защитники продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка, прорвавшись на юго-восток и юг от Константиновки. На Покровском направлении захватчики уменьшили интенсивность попыток проникновения.
Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что россияне прорываются по берегу Каховского водохранилища. Враг пытается захватить поселок Степногорск, что в Запорожской области. В то же время захватчики определили для себя приоритетное направление – Ореховский. Оттуда уже около полугода ВСУ выбивают врага, поэтому он не имеет успеха.