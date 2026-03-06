Техніки не так багато: Андрющенко відповів, куди росіяни перекидають війська зараз

Усі перекидання техніки росіян сповільнилися. Тому що зараз немає сильних наступальних дій. Однак продовжуються певні тактичні переміщення всередині тимчасово окупованих територій.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що, наприклад, окупанти тягнуть кілька САУ по Бердянській трасі з Маріуполя у напрямок Приморська. Потрібно спостерігати, куди вони поїдуть.

"Найімовірніше, ми побачимо їх від Мелітополя ближче до Василівки. Вони візьмуть участь у спробі обстрілу у напрямку Запоріжжя. Тому потрохи з'явилась техніка", – припустив він.

Де основні переміщення?

Петро Андрющенко зазначив, що на північ Донецької області стягуються основні сили. Зокрема, російські загарбники перекидають з Херсонщини, з Криму залишки з таборів підготовки до окупованих частин Запорізької та Донецької області.

Також спостерігаємо переміщення з боку Міллерово. Саме Міллерово було під атакою кілька днів наприкінці тижня. Тому вони пришвидшили переміщення з таборів підготовки, які перебувають в Міллерово, в Донецьк, Макіївку і далі по лінії фронту в район Покровська, Мирнограда. Це основна точка переміщень цього тижня,

– пояснив керівник Центру вивчення окупації.

Що відбувається на фронті?