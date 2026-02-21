Россияне пытались "просочиться" в ВСУ, а оказались в плену: ГПСУ о ситуации на фронте

На Лиманском направлении 19 февраля украинские бойцы взяли в плен двух оккупантов. Они пытались "просочиться" к украинским Силам обороны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Что известно о ситуации на фронте?

Андрей Демченко заявил, что сейчас тяжелее всего на Покровском и Лиманском направлении. Там враг проявляется активнее всего. Оккупанты продолжают штурмовать позиции малыми пехотными группами в направлении Волчанских Хуторов.

Спикер отметил, что вчера наши бойцы взяли в плен двух россиян на Лиманщине. Они пытались инфильтроваться через порядки нашего войска и как-то продвинуться.

В пределах Волчанской громады, в целом – это направления населенных пунктов Дегтярное и Рыбалчино, противник ранее "прощупывал" нашу оборонительную устойчивость. Он делал это для того, чтобы в дальнейшем большими силами атаковать позиции, которые удерживают пограничные подразделения. Но, понеся потери, враг сейчас не такой активный, как раньше,

– отметил Демченко.

По словам представителя, на Сумщине самая тяжелая ситуация в Хотинской и Юнаковской общинах. Однако, он заметил, что в этой части фронта не сосредотачиваются силы врага. Но, учитывая опыт в Волчанской громаде, россияне будут точечно атаковать украинские позиции, чтобы понять, где будет возможен успех.

