21 лютого, 00:19
Росіяни намагались "просочитись" до ЗСУ, а опинились у полоні: ДПСУ про ситуацію на фронті

Катерина Попик
  • На Лиманському напрямку українські бійці взяли в полон двох окупантів, які намагались "просочитись" до Сил оборони.
  • Найактивніше ворог діє на Поровському та Лиманському напрямках.

На Лиманському напрямку 19 лютого українські бійці взяли в полон двох окупантів. Вони намагались "просочитись" до українських Сил оборони.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Що відомо про ситуацію на фронті?

Андрій Демченко заявив, що зараз найтяжче на Покровському та Лиманському напрямку. Там ворог проявляється найактивніше. Окупанти продовжують штурмувати позиції малими піхотними групами в напрямку Вовчанських Хуторів.

Речник зауважив, що вчора наші бійці взяли в полон двох росіян на Лиманщині. Вони намагались інфільтруватися через порядки нашого війська і якось просунутись.

У межах Вовчанської громади, у цілому – це напрямки населених пунктів Дігтярне та Рибалчине, противник раніше "промацував" нашу оборонну стійкість. Він робив це для того, щоб у подальшому більшими силами атакувати позиції, які утримують прикордонні підрозділи. Але, зазнавши втрат, ворог зараз не такий активний, як раніше,
– зазначив Демченко.

За словами речника, на Сумщині найтяжча ситуація у Хотинській та Юнаківській громадах. Однак, він зауважив, що в цій частині фронту не зосереджуються сили ворога. Але, зважаючи на досвід у Вовчанській громаді, росіяни будуть точково атакувати українські позиції, щоб зрозуміти, де буде можливий успіх.

  • Російські війська продовжують активні наступи майже по всій лінії фронту, але українські захисники успішно стримують атаки та завдають ворогу значних втрат. За останню добу окупанти втратили близько 970 солдатів, а загальні втрати з початку вторгнення включають понад 1,25 мільйона особового складу та тисячі одиниць техніки й озброєння, повідомляє Генштаб ЗСУ.

  • На відтинку фронту від Гуляйполя до Тернуватого активність російських військ суттєво знизилась. Українські захисники проводять зачистки та просуваються у "сірі зони", відчуваючи психологічну деморалізацію противника, частково пов'язану з відключенням Starlink.

  • Також українські сили нещодавно незначно просунулися в центрі Куп'янська, тоді як російські війська здобули невеликий успіх у районі Заповідного на південний схід від Слов’янська. Загарбники не можуть взяти Лиман, тому обмежуються штурмами прилеглих сіл у "сірій зоні".