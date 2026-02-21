Росіяни намагались "просочитись" до ЗСУ, а опинились у полоні: ДПСУ про ситуацію на фронті

На Лиманському напрямку 19 лютого українські бійці взяли в полон двох окупантів. Вони намагались "просочитись" до українських Сил оборони.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Що відомо про ситуацію на фронті?

Андрій Демченко заявив, що зараз найтяжче на Покровському та Лиманському напрямку. Там ворог проявляється найактивніше. Окупанти продовжують штурмувати позиції малими піхотними групами в напрямку Вовчанських Хуторів.

Речник зауважив, що вчора наші бійці взяли в полон двох росіян на Лиманщині. Вони намагались інфільтруватися через порядки нашого війська і якось просунутись.

У межах Вовчанської громади, у цілому – це напрямки населених пунктів Дігтярне та Рибалчине, противник раніше "промацував" нашу оборонну стійкість. Він робив це для того, щоб у подальшому більшими силами атакувати позиції, які утримують прикордонні підрозділи. Але, зазнавши втрат, ворог зараз не такий активний, як раніше,

– зазначив Демченко.

За словами речника, на Сумщині найтяжча ситуація у Хотинській та Юнаківській громадах. Однак, він зауважив, що в цій частині фронту не зосереджуються сили ворога. Але, зважаючи на досвід у Вовчанській громаді, росіяни будуть точково атакувати українські позиції, щоб зрозуміти, де буде можливий успіх.

