Інститут вивчення війни оцінив перебіг боїв на фронті. За даними аналітиків, і українці, і росіяни просунулися лише на одному напрямку.

Дивіться також 14 кілометрів пішки під обстрілами: що відбувається на "дорозі життя" до Костянтинівки

Де мали успіх ЗСУ, а де – окупанти?

Геолоковані відео від 19 лютого свідчать, що українські сили нещодавно незначно просунулися в центрі Куп'янська.

Речник ОСУВ полковник Віктор Трегубов повідомив, що станом на 18 лютого в Куп'янську залишалося близько 30 – 40 російських військових. За його словами, вони не здатні проводити ефективні наступальні дії й не мають достатніх сил для оборони.

Де українські сили мали успіх / Карта ISW

Тим часом геолоковані відео від 18 лютого вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в центрі Заповідного (південний схід від Слов'янська).

Речник ОСУВ полковник Віктор Трегубов повідомив 19 лютого, що загарбники не можуть дістатися до самого Лимана, тому проводять виснажливі штурми прилеглих сіл у так званій "сірій зоні".

Де просунулися окупанти / Карти ISW

Яка ситуація на фронті?