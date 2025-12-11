Сейчас очень сложное время, военный откровенно обратился к гражданским
- Младший сержант Андрей Сыроежка призвал украинцев быть сплоченными и помогать друг другу, чтобы противостоять сложной ситуации на фронте.
- Военный подчеркнул важность избежания ссор и дискредитации военных, отметив, что этим могут воспользоваться россияне.
По состоянию на сейчас на фронте очень сложная ситуация. В это время украинцы должны быть сплоченными, помогать друг другу и прекратить постоянные ссоры. Также крайне важно не дискредитировать наших военных.
В 2022 году Украина выстояла, в частности, благодаря единству украинцев. Младший сержант, командир взвода обслуживания роты беспилотных наземных систем 47 ОМБр "Магура" Андрей Сыроежка заметил 24 Каналу, что сейчас у людей нет права на споры.
"Мы сейчас должны быть вместе. Вспомните, как все начиналось в 2022 году, благодаря чему мы выстояли. Сейчас ситуация очень сложная. Поэтому мы не имеем права позволить себе ссориться между собой сейчас", – подчеркнул он.
Что нужно делать украинцам?
Андрей Сыроежка призвал украинцев меньше ссориться между собой, больше объединяться и помогать друг другу. Потому что только вместе мы сможем что-то. Российские оккупанты это знают, поэтому постоянно пытаются разделить наших людей. Надо научиться этому сопротивляться.
К сожалению, ему очень хорошо это удается. Мы это видим даже на примере той истории с ТЦК. Почему-то есть категория военных, которых все ненавидят, и это нормально в стране, которая воюет. Так не должно быть. Я не спорю, что во многом ТЦК сами постарались, чтобы так произошло. Но это все равно не повод,
– подчеркнул младший сержант.
Что происходит на фронте?
В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 234 боевых столкновения. Горячее всего – на Покровском направлении. Там украинские защитники остановили 49 попыток штурма.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Покровск и Мирноград – хорошо укрепленные районы, их оборона продолжается. В то же время россияне на Покровском направлении увеличивают количество своей группировки. По его словам, сейчас там находится уже 156 тысяч оккупантов.
За прошедшие сутки захватчики потеряли 1 460 солдат и не только. Всего с начала полномасштабного вторжения потери врага составляют 1 185 080 человек.