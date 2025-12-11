Зараз дуже складний час, – військовий відверто звернувся до цивільних

Станом на зараз на фронті дуже складна ситуація. У цей час українці повинні бути згуртованими, допомагати, один одному та припинити постійні сварки. Також вкрай важливо не дискредитувати наших військових.

У 2022 році Україна вистояла, зокрема, завдяки єдності українців. Молодший сержант, командир взводу обслуговування роти безпілотних наземних систем 47 ОМБр "Маґура" Андрій Сироїшка зауважив 24 Каналу, що зараз у людей немає права на суперечки.

"Ми зараз мусимо бути разом. Згадайте, як усе починалося у 2022 році, завдяки чому ми вистояли. Зараз ситуація дуже складна. Тому ми не маємо права дозволити собі сваритися між собою зараз", – підкреслив він.

Що потрібно робити українцям?

Андрій Сироїшка закликав українців менше сваритися між собою, більше гуртуватися та допомагати одне одному. Бо тільки разом ми зможемо щось. Російські окупанти це знають, тому постійно намагаються розділити наших людей. Треба навчитися цьому опиратися.

На жаль, йому дуже добре це вдається. Ми це бачимо навіть на прикладі тієї історії з ТЦК. Чомусь є категорія військових, яких всі ненавидять, і це нормально у країні, яка воює. Так не має бути. Я не сперечаюсь, що багато у чому ТЦК самі постаралися, щоб так сталося. Але це все одно не привід,

– наголосив молодший сержант.

Зауважимо, що зараз відкритий збір на Starlink, на Mavic для супроводу, взагалі на компоненти. Адже це техніка, вона ламається. Завжди потрібні якісь запчастини, щось замінити та переробити. Долучитися можна за посиланням.

Що відбувається на фронті?