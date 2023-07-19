Бои продолжаются в серой зоне

Ни одной из сторон не удалось прорвать оборону противника. Перманентное изменение позиций происходит в основном в серой зоне. Продолжаются выдвижение ДРГ, артиллерийские дуэли, разрушение логистики (здесь мы в плюсе), обоюдные дроновые и авиационные удары.

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Недоимперия наладила производство примерно 100 ракет разных типов в месяц, где-то 80 она может одновременно запустить в сторону Украины. Именно такое количество ракет способно уничтожить наша ПРО. Конечно, не 100%, но те, что пройдут, не повлияют на обороноспособность Украины.

Атаки "Шахедами" имеют в основном не столько военный, сколько психологический эффект. То же касается и наших атак беспилотниками легитимной территории России.

Я не анализирую, почему сложилась именно такая ситуация и не прогнозирую, что может ее принципиально изменить. Я просто фиксирую положение вещей на сегодня.

Отдельные яркие действия вроде удара по Крымскому мосту сокрушительно бьют по амбициям и призрачному российскому величию, но на ход фронтовых событий влияют мало. Хотя бы потому, что железнодорожная часть Крымского моста устояла, а автомобильную – враг поремонтирует через месяц – два.

При этом время для перелома ситуации еще есть – примерно до конца августа. После этого силы с обеих сторон фронта будут предельно истощены. Наиболее вероятным вариантом останется глухая оборона.

К чему приведет ситуация на фронте

Это и есть тот самый "средний вариант", промежуточный между очень положительным и крайне отрицательным. Конечно, буду рад ошибаться, и враг не выдержит нашего давления, а его оборона упадет.

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Но сейчас речь не об этом. По моему предыдущему, еще до наступления, прогнозу было, что "средний вариант" почти гарантированно приводит к очередному раунду переговоров с недоимперией.

Мне не нравятся какие-либо переговоры с агрессором, если только они не о его выходе с наших оккупированных территорий и дальше по плану, обнародованному нашей властью. Однако реалии часто не сходятся с нашими желаниями. Значение имеет то, что на переговоры настроена значительная часть наших союзников и партнеров.

Убежден, что первые лица в таких переговорах не будут участвовать. Однако достаточно переговорщиков рангом ниже. Скорее всего, такие переговоры будут проходить с привлечением посредников. Более того, первый раунд переговоров вообще не имеет шансов на результат, потому что стороны заявят свои максимальные, невыполнимые требования.

Но ведь обычно за первым раундом проходят и следующие.

Я к тому, что в ходе неспровоцированной агрессии, начатой против нас недоимперией, может возникнуть пауза. И дальнейший ход войны целиком и полностью будет определяться тем, кто – мы или они – лучше использует такую паузу для перевооружения и подготовки войск.

Именно в этой области у нас остается достаточно неиспользованных возможностей.

Война на истощение – не только о воле к победе. Она и о способности адаптироваться, и об умении учиться на ошибках.