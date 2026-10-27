Россия далека от оккупации Донбасса: военный оценил ситуацию на фронте

Об этом в эфире 24 Канала сообщил военнослужащий и военный аналитик Александр Мусиенко. По его словам, именно Донецкая область остается самым горячим участком фронта с наибольшим количеством боевых столкновений.

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Какова ситуация в Донецкой области?

Как подчеркнул Мусиенко, глобальная цель Путина – полностью захватить Донбасс. В этом году Силы обороны осуществили ряд важных шагов, которые не позволили оккупантам существенно продвинуться вперед. Враг пытался продвигаться в направлении Славянска, однако этот замысел полностью провалился.

Первий шаг – это таки контрнаступательная операция "Вивальди", которая фактически лишила россиян возможности оперативного прорыва. Оперативный прорыв, который заключался в том, чтобы приблизиться непосредственно к Славянску с севера и даже прорваться вглубь Харьковской области– подчеркнул Мусиенко.

На юге Донецкой области оккупанты давят на Добропольском направлении, однако несут огромные потери без какого-либо заметного успеха. По сводкам Генерального штаба ВСУ, ежедневные потери россиян на фронте уже часто превышают 1500–2000 человек в сутки.

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Положительные результаты защитники демонстрируют и в Харьковской области. Благодаря успешной операции "Велес" на Купянском направлении удалось оттеснить захватчиков и существенно улучшить тактическое положение.

Военный прокомментировал ситуацию на фронте: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что по состоянию на 27 октября Россия потеряла более 1 миллиона 581 тысячи человек личного состава. Также наши защитники уничтожили 12 448 танков, 25 609 боевых бронированных машин, 51 563 артиллерийские системы, 1 727 средств ПВО и т. д.