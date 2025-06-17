Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Кассетные боеприпасы были прямо в квартирах

Во время массированной ракетной атаки на Киев россияне применили вооружение с кассетными частями. Несколько из них попали в многоэтажку в спальном районе столицы и не разорвались. Также боеприпасы заметили во дворе застройки. Взрывотехники полиции Киева оперативно сработали и вынесли неразорвавшиеся кассетные боеприпасы из квартир жилого дома.

Как отметили правоохранители, кассетные боеприпасы представляли смертельную угрозу для жителей дома. Работники полиции собрали части вражеского оружия, обезвредили, поместив в два специальные взрывозащитные передвижные контейнеры. Их будут уничтожать на полигоне.

Во дворе дома обнаружили неразорвавшиеся кассетные боеприпасы / Фото полиции Киева

Жители должны быть бдительными и в случае обнаружения опасных снарядов сообщать о них правоохранителям по номеру 102.

Не пытайтесь самостоятельно касаться или перемещать такие объекты,

– отмечают в полиции.

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Напомним, в Киеве последствия атаки по семи районах столицы 17 июня ликвидировали 2 тысячи спасателей ГСЧС и полицейских. Им помогали коллеги из других областей, ведь повреждения и последствия обстрела Киева были масштабными. В Соломенском районе по состоянию на 21:32 поисковые работы продолжаются до сих пор.