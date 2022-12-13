Об этом 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус. По его словам, за последние 20 лет российский диктатор Владимир Путин заложил много "консервов" в разных странах мира. Их время от времени использовали.
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После 24 февраля, когда в оккупантов все пошло не по плану, они были вынуждены все чаще поднимать и использовать эти "консервы". Юнус считает, что обострение может произойти не только в Косово.
Не думаю, что это последнее проявление. В Чехии могут повториться митинги. В Германии. Во Франции какие-то новые "желтые жилеты". В Болгарии, Италии и т.д.
– отметил Юнус.
ЕС следует грамотно разъяснить ситуацию руководству Сербии
Как подчеркивает Юнус, понятно, что Россия поддерживает руководство Сербии. Однако у Евросоюза тоже есть свои рычаги влияния. Если Брюссель грамотно объяснит Сербии всю ситуацию и предложит, чтобы они наконец-то определились – хотят ли в ЕС или в Россию, то ситуацию можно было бы по крайней мере успокоить.
ЕС может это привлечь. Ибо в России нет там больших рычагов влияния. Если бы не было войны, то другое дело. Если ЕС оборвет контакт с Сербией, то нынешнее руководство Сербии может слететь с поста. А они все же хотели бы привести страну в ЕС,
– считает Юнус.
Ноги растут из Кремля – политолог об обострении конфликта между Сербией и Косово
По его мнению, Кремль и дальше будет пытаться делать провокации в других странах Европы под темой "холодной зимы". Однако пока нет жестких морозов, поэтому Россия не поднимала собственных "консерв" на митинги.
Что произошло в Косово: коротко
- 10 декабря состоялась очередная эскалация на севере Косово с участием сербов. Все произошло из-за задержания бывшего правоохранителя сербского происхождения Деяна Пантыча.
- В знак протеста сербы построили баррикады на нескольких путях, ведущих в сербские города. В ответ косовская полиция заблокировала два пункта пересечения границы с Сербией.
- 11 декабря премьер-министр Косово Альбин Курти призвал миссию НАТО в Косово убрать все баррикады. Ведь они нарушают право на свободное передвижение.
- Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Косово намерено попытаться "решить сербскую проблему" и обвинил "часть международного сообщества" в бездействии.