Россияне не контролируют город, но присутствуют, – полк "Ахиллес" о сложной ситуации в Купянске
- Российские бойцы используют дроны и авиацию для атак на логистические маршруты СОУ, что затрудняет передвижение украинских военных.
- Силы обороны Украины активно работают над ликвидацией диверсионно-разведывательных групп, те пытаются маскироваться среди гражданского населения.
Путин заявляет о якобы окружении украинских военных в районе Купянска. Российское военное командование ставило перед своей армией задачу овладеть левобережным Купянском и Купянск-Узловым до 1 ноября 2024 года. До сих пор эти территории остаются под контролем СОУ.
Об этом в очередной раз подчеркнул в эфире 24 Канала командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, добавив, что в течение 2025 года противнику не удалось в этой операционной зоне получить серьезных результатов на поле боя.
Смотрите также Путин издал странный приказ, чтобы доказать окружение Покровска, Мирнограда и Купянска: реакция ВСУ
Логистические пути под постоянным прицелом
Технологии развиваются и враг модернизирует свои средства поражения. Теперь российские дроны начали залетать на большее расстояние, а улучшенные россиянами авиабомбы четче поражать в цель, в частности по логистическим маршрутам, переправах.
Переправы с левого на правый берег, которые дают нам возможность обеспечить удержание сил на левобережном Купянске, постоянно находятся под ударом противника. Он комбинированный с применением дронов и авиации,
– рассказал Федоренко.
Командир полка отметил, что враг пытается инфильтроваться, но Силы обороны Украины максимально этому противодействуют. СОУ ежедневно вынуждены двигаться с правого на левый берег, преодолевать переправы, которые в зоне прицельного огня противника. Это занимает иногда 12 часов.
Ситуация возле Купянска: смотрите на карте
Враг маскируется под гражданских
Федоренко отметил, что, что заявления некоторых украинских аналитиков о том, что Купянск потерян – не соответствуют действительности. СОУ упорно и героически держат оборону.
Относительно правобережного Купянска, там Силы обороны активно проводят контрдиверсионные мероприятия. Противник, который просочился в город и маскируется под гражданское население, обнаруживается и уничтожается. Ни один район Купянска враг не контролирует, но присутствие там определенного количества ДРГ есть,
– сообщил Федоренко.
Как подчеркнул командир полка, украинские защитники делают все возможное, чтобы выбить оттуда диверсионно-разведывательные группы. Однако, по его словам, пребывания в городе гражданского населения усложняет эту задачу. Федоренко призвал людей, проживающих в зоне боевых действий и где украинская власть объявила эвакуацию, осуществить ее.
"Относительно северо-западных окраин, то противник пытался туда активно инфильтроваться. СОУ его заблокировали. Сегодня из тех районов, где предварительно фиксировались вражеские ДРГ, они были выбиты", – заверил Федоренко.
Он подытожил, что в целом вызовы для Харьковской области сохраняются. Противник в частности активно штурмует на Волчанском и Двуречанском отрезках фронта.
Как власть и военные комментируют ситуацию в Купянске?
Президент Украины отреагировал на заявление Путина о якобы окружении ВСУ в районе Купянска. Зеленский назвал это фейком, нацеленным на США, чтобы сделать вид, что Россия имеет успехи на фронте. Однако он озвучил, что ситуация на этом отрезке действительно непростая, поскольку в течение суток там происходит десятки штурмов противника. По состоянию на 31 октября – 13.
В Группировке объединенных сил рассказали, что в Купянске и его окрестностях продолжаются ожесточенные бои. Российские захватчики стремятся закрепиться в северной части города. Однако заявления Путина о якобы окружении там ВСУ наши военные называют "выдумкой и фантазией".
Чтобы улучшить ситуацию, на Купянском направлении были привлечены отряды спецназначения. Об этом сообщил командующий Нацгвардии Александр Пивненко, отметив острой фазе боев там и успехах СОУ.