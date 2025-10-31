Росіяни не контролюють місто, але присутні, – полк "Ахіллес" про складну ситуацію у Куп'янську
- Російські бійці використовують дрони та авіацію для атак на логістичні маршрути СОУ, що ускладнює пересування українських військових.
- Сили оборони України активно працюють над ліквідацією диверсійно-розвідувальних груп, ті намагаються маскуватися серед цивільного населення.
Путін заявляє про нібито оточення українських військових в районі Куп'янська. Російське військове командування ставило перед своєю армією завдання оволодіти лівобережним Куп'янськом та Куп'янськ-Вузловим до 1 листопада 2024 року. Досі ці території залишаються під контролем СОУ.
Про це вкотре наголосив в етері 24 Каналу командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, підкресливши, що протягом 2025 року противнику не вдалося в цій операційній зоні здобути серйозних результатів на полі бою.
Логістичні шляхи під постійним прицілом
Технології розвиваються і ворог модернізує свої засоби ураження. Тепер російські дрони почали залітати на більшу відстань, а покращені росіянами авіабомби чіткіше уражати в ціль, зокрема по логістичних маршрутах, переправах.
Переправи з лівого на правий берег, які дають нам можливість забезпечити утримання сил на лівобережному Куп'янську, постійно перебувають під ударом противника. Він комбінований із застосуванням дронів та авіації,
– розповів Федоренко.
Командир полку зазначив, що ворог намагається інфільтруватися, але Сили оборони України максимально цьому протидіють. СОУ щодня вимушені рухатися з правого на лівий берег, долати переправи, які в зоні прицільного вогню противника. Це зайняє іноді 12 годин.
Ситуація біля Куп'янська: дивіться на карті
Ворог маскується під цивільних
Федоренко наголосив на тому, що заяви деяких українських аналітиків про те, що Куп'янськ втрачений – не відповідають дійсності. СОУ наполегливо та героїчно тримають оборону.
Стосовно правобережного Куп'янська, там Сили оборони активно проводять контрдиверсійні заходи. Противник, який просочився в місто і маскується під цивільне населення, виявляється і знищується. Жодний район Куп'янська ворог не контролює, але присутність там певної кількості ДРГ є,
– повідомив Федоренко.
Як підкреслив командир полку, українські оборонці роблять все можливе, аби вибити звідти диверсійно-розвідувальні групи. Однак, з його слів, перебування у місті цивільного населення ускладнює це завдання. Федоренко закликав людей, які проживають в зоні бойових дій та де українська влада оголосила евакуацію, здійснити її.
"Щодо північно-західних околиць, то противник намагався туди активно інфільтруватися. СОУ його заблокували. Сьогодні з тих районів, де попередньо фіксувались ворожі ДРГ, вони були вибиті", – запевнив Федоренко.
Він підсумував, що загалом виклики для Харківської області зберігаються. Противник зокрема активно штурмує на Вовчанському і Дворічанському відтинках фронту.
Як влада та військові коментують ситуацію у Куп'янську?
Президент України відреагував на заяву Путіна про нібито оточення ЗСУ в районі Куп'янська. Зеленський назвав це фейком, націленим на США, аби вдати, що Росія має успіхи на фронті. Однак він озвучив, що ситуація на цьому відтинку дійсно непроста, оскільки протягом доби там відбувається десятки штурмів противника. Станом на 31 жовтня – 13.
В Угрупуванні об'єднаних сил розповіли, що в Куп'янську та його околицях тривають запеклі бої. Російські загарбники прагнуть закріпитися в північній частині міста. Однак заяви Путіна про нібито оточення там ЗСУ наші військові називають "вигадкою та фантазією".
Аби покращити ситуацію, на Куп'янському напрямку були залучені загони спецпризначення. Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, наголосивши на гострій фазі боїв там і успіхах СОУ.