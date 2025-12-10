Россиян удалось откинуть, – военный сообщил об успехах ВСУ в Купянске

В свое время российские оккупанты рассказывали об "окружении ВСУ" в Купянске Харьковской области. Это не соответствовало действительности, хотя ситуация была сложной.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что враг несколько месяцев назад активизировался на Купянском направлении. В течение лета оккупанты имели тактические успехи. Они смогли зайти в город и пробовали организовать операцию по окружению.

Что известно о боях в Купянске?

Как отметил Мусиенко, Силы обороны в конце концов смогли стабилизировать ситуацию на флангах. Несмотря на это, россияне пытались устанавливать переправы через реку Оскол в разных районах. Но украинские подразделения их уничтожали. Это не дало оккупантам возможности продвигаться с востока.

В конце концов ситуацию стабилизировали. Наши подразделения начали контратаковать и вытеснять врага из Купянска. Оккупанты заходили через северную часть практически до центра города. Ситуация была угрожающая, но удалось оттеснить врага. В некоторых местах перерезали им логистику. Противник пробовал восстановить, имел успехи, но потом снова ее перерезали,

– рассказал Мусиенко.

Далее пошла операция по вытеснению оккупантов из Купянска. Враг подтянул резервы и пытался пойти в наступление у северной окраины, но без успехов. Сейчас Силы обороны продолжают зачищать отдельные районы города.

На подходах к Купянску продолжаются активные боевые действия. Цель состоит в том, чтобы оттеснить российскую группировку на и занять более выгодные рубежи обороны на этом направлении, удерживая Купянск,

– сказал Мусиенко.

Какая ситуация в Купянске: смотрите карту боевых действий

Ситуация в Купянске: кратко