Росіян вдалося відкинути, – військовий повідомив про успіхи ЗСУ в Куп'янську

Свого часу російські окупанти розповідали про "оточення ЗСУ" в Куп'янську Харківської області. Це не відповідало дійсності, хоча ситуація була складною.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що ворог кілька місяців тому активізувався на Куп'янському напрямку. Упродовж літа окупанти мали тактичні успіхи. Вони змогли зайти у місто та пробували організувати операцію з оточення.

Що відомо про бої в Куп'янську?

Як наголосив Мусієнко, Сили оборони зрештою змогли стабілізувати ситуацію на флангах. Попри це, росіяни намагалися встановлювати переправи через річку Оскіл в різних районах. Але українські підрозділи їх знищували. Це не дало окупантам можливості просуватися зі сходу.

Зрештою ситуацію стабілізували. Наші підрозділи почали контратакувати та витискати ворога з Куп'янська. Окупанти заходили через північну частину практично до центра міста. Ситуація була загрозлива, але вдалося відтіснити ворога. В деяких місцях перерізали їм логістику. Противник пробував відновити, мав успіхи, але потім знову її перерізали,

– розповів Мусієнко.

Далі пішла операція з витіснення окупантів з Куп'янська. Ворог підтягнув резерви та намагався піти в наступ біля північної околиці, але без успіхів. Зараз Сили оборони продовжують зачищати окремі райони міста.

На підходах до Куп'янська тривають активні бойові дії. Мета полягає в тому, аби відтіснити російське угруповання на і зайняти вигідніші рубежі оборони на цьому напрямку, утримуючи Куп'янськ,

– сказав Мусієнко.

Яка ситуація в Куп'янську: дивіться карту бойових дій

Ситуація в Куп'янську: коротко