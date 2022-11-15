На моральное состояние военных государства-агрессора влияет несколько факторов. Об этом 24 каналу сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Почему оккупанты деморализованы

По словам Гайдая, очень часто наблюдались ситуации, когда определенные российские подразделения завозили в лес, на окраину села, приказывали держать там линию обороны, а офицеры просто куда-то исчезали. Это, конечно, не прибавляет мотивации.

"Кроме этого, в начале оккупации территории Луганской области россияне были мотивированы деньгами и мародерством. Сейчас они оставили после себя разграбленные населенные пункты", – говорит глава Луганской ОВА. Так, воровать уже почти нечего, а финансовое обеспечение – не такое, какое им обещали. Подтверждением этому, акцентирует Гайдай, является перечисление или начисление на карты, демонстрируемые россиянами.

Когда они шли той махиной вперед в начале – это была одна история. А сейчас они в обороне и постоянно откатываются назад с огромными потерями, поэтому это совсем другое дело,

– подчеркивает он.

Глава Луганской ОВА отмечает, что минусовая температура и нежелание местных жителей поддерживать оккупантов – дополнительные неудобства, работающие нам на руку.

"Но не надо ожидать, что они посыпятся и убегут. Каждый клочок Луганщины дается нашим военным очень тяжелой ценой", – подытожил Сергей Гайдай.

Сколько населенных пунктов уже освобождено

Российские оккупанты контролируют значительную территорию Луганской области, однако ВСУ героически и профессионально освобождают города и села. В настоящее время деоккупировано 12 населенных пунктов области.

Такие веские достижения даются украинским бойцам очень непросто. Кроме того, россияне имели возможность подготовиться и завезти большое количество мобилизованных.

К сожалению, ситуация на деоккупированных территориях чрезвычайно сложная, потому что в регионе продолжаются тяжелые бои. Захватчики обстреливают мирное население. Они в истерике, ведь недавно контролировали эти населенные пункты.