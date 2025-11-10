Сливают из котельных: на оккупированных территориях прибегают к шокирующим методам, чтобы достать воду

Во временно оккупированном Мариуполе из-за аварии остановилась работа семи котельных из-за прорывов на теплотрассах. Еще одна котельная прекратила работу из-за несанкционированного разбора воды из системы. Мариупольцы сливают воду из батарей из-за дефицита.

Местные жители не получают воду, а потому сливают ее из котельных. Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Правда еще хуже. То есть из-за слива котельных. Наши источники говорят, что по меньшей мере три котельные. Это касается Левобережного, частично Приморского и Центрального районов. Потому что людям не дают воду. Даже по графикам, как это должно происходить, воды нет. Поэтому люди сливают систему", – сказал он.

Какая ситуация с водой в Мариуполе?

Петр Андрющенко объяснил, что люди отбирают воды в достаточном количестве для того, чтобы система теплоснабжения входила в дисбаланс. Эта разбалансированность приводила к тому, что выключается аппаратура и не может поставляться электроснабжение.

Это не значит, что трубы в этой котельной сразу стали пустыми. Это практически нереально в Мариуполе. В Донецке есть такие истории. В Мариуполе до этого не дошли. Еще все впереди. Но котельная останавливается. Еще нет холодов. Ситуация с водой ухудшается. Россияне уже врут, что они соединили два водохранилища. На самом деле это пока не так,

– подчеркнул он.

С другой стороны, ситуация ухудшается не только по городу, но и в других населенных пунктах. Есть Старокрымское водохранилище, а выше пруды, которые тоже обмелели. Их спустили и перекачали в это водохранилище.

В Донецке ситуация крайне ужасная. Там люди уже заковывают, обваривают емкости для воды, приковывают их к столбам, чтобы их соседи не украли. То есть там люди бьются за техническую воду. Дальше может быть только хуже.

В Мариуполе в следующем году мы увидим то же самое. Но люди уже это делают. В дебрях оккупационной администрации они уже говорят, что собираются сделать то же, что сделали в Донецке – начинать красить воду из батарей, из системы отопления, чтобы ее было невозможно использовать. Тогда люди якобы не будут сливать,

– добавил руководитель Центра изучения оккупации.

Что происходит в Мариуполе?