Зливають з котелень: на окупованих територіях вдаються до шокуючих методів, аби дістати воду

У тимчасово окупованому Маріуполі через аварії зупинилась робота семи котелень через прориви на теплотрасах. Ще одна котельня припинила роботу через несанкціонований розбір води з системи. Маріупольці зливають воду з батарей через дефіцит.

Місцеві мешканці не отримують воду, а тому зливають її з котелень. Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Правда ще гірша. Тобто через злив котелень. Наші джерела кажуть, що щонайменше три котельні. Це стосується Лівобережного, частково Приморського і Центрального районів. Тому що людям не дають воду. Навіть за графіками, як це мало б відбуватися, води немає. Тому люди зливають систему", – сказав він.

Яка ситуація з водою у Маріуполі?

Петро Андрющенко пояснив, що люди відбирають води у достатній кількості для того, щоб система теплопостачання входила у дисбаланс. Ця розбалансованість призводила до того, що вимикається апаратура і не може постачатися електропостачання.

Це не означає, що труби у цій котельні одразу стали пустими. Це практично нереально у Маріуполі. У Донецьку є такі історії. У Маріуполі до цього не дійшли. Ще усе попереду. Але котельня зупиняється. Ще немає холодів. Ситуація з водою гіршає. Росіяни вже брешуть, що вони з’єднали два водосховища. Насправді це поки що не так,

– підкреслив він.

З іншого боку, ситуація погіршується не лише містом, а й в інших населених пунктах. Є Старокримське водосховище, а вище ставки, які теж обміліли. Їх спустили і перекачали у це водосховище.

У Донецьку ситуація вкрай жахлива. Там люди вже заковують, обварюють місткості для води, приковують їх до стовпів, щоб їхні сусіди не вкрали. Тобто там люди б'ються за технічну воду. Далі може бути тільки гірше.

У Маріуполі наступного року ми побачимо те саме. Але люди вже це роблять. У нетрях окупаційної адміністрації вони вже говорять, що збираються зробити те саме, що зробили у Донецьку – починати фарбувати воду з батарей, з системи опалення, щоб її було неможливо використовувати. Тоді люди начебто не будуть зливати,

– додав керівник Центру вивчення окупації.

Що відбувається у Маріуполі?