Какова ситуация на Добропольском направлении / Коллаж 24 Канала / иллюстративное фото "Азов"
На Добропольском направлении продолжаются активные боевые действия. Враг даже пытался проводить механизированные штурмы. Однако в основном там делают ставку на инфильтрацию оккупантов.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал сержант 2-го батальона 12-й бригады "Азов" НГУ Александр "Хелло". По его словам, обычно враг отдает предпочтение продвижению небольших групп, чтобы прорваться через позиции Сил обороны. Однако иногда случаются и механизированные штурмы.
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Что известно о боях на Добропольском направлении?
Как подчеркнул военный, бывали случаи, когда враг применял колонны с танками, которые были плотно укреплены "мангалами". Все это удалось успешно отразить.
Были попытки прорыва, но их остановили еще на подступах к нашим боевым порядкам. Враг пытался применять дымовые завесы, но это не дало результата. Все средства беспилотных систем в сочетании с артиллерией эффективно поразили их еще на подступах
Военный рассказал о боях на Добропольском направлении: смотрите видео 24 Канала
Он добавил, что на фронте фиксируется снижение качества личного состава оккупантов. А с развитием имеющихся средств поражения становится все сложнее проводить полноценные механизированные штурмы. Чаще всего они заканчиваются неудачей для врага.
Поэтому они перешли к тактике инфильтрации небольшими группами. Бывали попытки проникнуть даже в одиночку. Для меня это очень странно, ведь это максимально неэффективное использование личного состава. К тому же мы заметили, что они совершенно не ценят свой личный состав. Пытаются продвигаться в любую погоду при большой активности разведывательных и ударных дронов
Ранее военный Владимир Назаренко рассказывал, как россияне бездумно теряют жизни своего личного состава. Там делают ставку именно на инфильтрацию.
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