Сейчас там продолжаются боевые действия. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о ситуации на фронте по состоянию на 6 часов утра 10 августа.
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Вражеские наступления на Востоке Украины
На Славянском направлении под вражеский огонь попали населенные пункты Большая Камышеваха, Дмитровка, Карнауховка, Довгенькое, Вернополье, Новая Дмитровка, Богородичное и Долина. На Краматорском направлении – Северск, Григоровка, Верхнекаменское, Сидорово и Райгородок.
россияне били из ствольной, реактивной артиллерии и танков по Бахмутскому направлению. Вражеская штурмовая и армейская авиации нанесли удары у Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцева и Вершины.
Вражеские войска попытались наступать на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледарь. Однако, так и не преуспев, враг отошел.
На Авдеевском направлении противник стрелял по районам Марьинки, Авдеевки, Опросного, Песков, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлового и Красногоровки. российская армия понесла потери, когда пыталась наступать в направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка.
Огонь из танков, а также ствольной и реактивной артиллерии накрыл населенные пункты в Запорожском и Новопавловском направлениях . Неспокойно было возле Константинопольского, Новомихайловки, Великомихайловки, Павловки, Владимировки, Великой Новоселки, Бурлацкого, Времовки и т.д.
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Что происходит по другим направлениям
- На Южнобужском направлении враг гнал из танков и артиллерии разных калибров вдоль линии боевого столкновения. Кроме того, россияне нанесли авиационные удары вблизи Новогригоровки, Андреевки и Ольгиного. Также они вели воздушную разведку.
- На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась. Войска Беларуси и России планируют проведение первого этапа совместного оперативно-тактического обучения с боевой стрельбой до 11 августа.
- На Северском направлении россияне приготовили из ствольной артиллерии вблизи Сеньковки Черниговской области.
- На Харьковском направлении враг стрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии по Дементьевке, Питомнику, Победе, Верхнему Салтову, Старому Салтову, Гусаровке, Шевеловке и другим населенным пунктам.