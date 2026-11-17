Об этом сообщает ISW.

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Какова ситуация на фронте

Украинские войска недавно продвинулись к северо-востоку от города Сумы. 16 ноября российский "военкор" признал, что украинские войска полностью контролируют Юнаковку.

Украинские военные недавно продвинулись и к северо-востоку от Харькова. 15 ноября российский "военкор" опубликовал карту, на которой признал, что украинские силы недавно продвинулись в районе населенного пункта Вильча.

16 ноября россияне заявили, что продолжали наступательные действия к северу от Великого Бурлука, однако ISW не обнаружило доказательств, подтверждающих продвижение российских сил.

Несколько вражеских "военкоров" и источник, освещающий действия российской Западной группировки войск, заявили, что российские силы продолжали наступательные действия к югу от Купянска и форсировали реку Оскол. Однако ISW не нашло подтверждений тому, что российские войска действительно продвинулись вперед.

Ситуация на фронте / ISW

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15 и 16 ноября оккупанты продолжали наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от Лимана, однако не продвинулись, поскольку украинские силы осуществили контратаки в этом районе. Источник, освещающий деятельность российской Западной группировки войск, 16 ноября сообщил, что общий темп российских наступательных операций на Лиманском направлении замедлился. Несколько российских "военкоров" заявили, что российские войска наносят удары по украинской боевой технике, личному составу, наземным роботизированным комплексам и наземным пунктам управления в районе Райгородка, пытаясь нарушить украинскую логистику в этом районе.

Украинские силы недавно продвинулись вперед или удержали позиции к востоку от Славянска. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 15 ноября, российские войска нанесли удар по украинской позиции к юго-востоку от Пискуновки; это свидетельствует о том, что украинские силы недавно продвинулись в этом районе или удерживают там позиции.

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Российские войска продолжают использовать материалы, обработанные с помощью искусственного интеллекта (ИИ), чтобы продемонстрировать якобы продвижение России на Дружковском направлении. Это является частью их когнитивной войны, направленной на создание впечатления о масштабных успехах российских войск.

15 и 16 ноября российские войска продолжали наступательные действия в пределах Константиновки и вблизи нее, однако не добились успехов, поскольку украинские силы провели контратаки к западу от Константиновки, на западном берегу реки Казенный Торец. 16 ноября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что самые ожесточенные бои в районе Константиновки и в самом городе велись примерно в период с 9 по 16 ноября.

Оккупанты продолжали наступательные действия к югу и юго-западу от Доброполья 15 и 16 ноября, но не продвинулись, поскольку украинские силы перешли в контратаку к югу от города.

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15 и 16 ноября украинские силы продолжали контратаки к юго-востоку от Новопавловки.

Российские войска продолжали наступательные действия на Александровском направлении, однако продвижения не добились.

Недавно российские войска провели операцию по проникновению к северо-западу от Гуляйполя. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 15 ноября, украинские силы нанесли удар по российской позиции к востоку от Воздвижевки, вероятно, после того, как там состоялась российская операция по проникновению.

Недавно российские войска провели операцию по проникновению в Орехове, в то время как украинские силы продвинулись к западу от этого города.

Напомним, что в предыдущем отчете аналитики ISW сообщали, что " украинские войска продвинулись" на Новопавловском направлении, на границе Днепропетровской и Донецкой областей.