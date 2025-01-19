По-прежнему, основное давление Россия оказывает в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какие изменения произошли на фронте 18 января

OSINT-аналитики из DeepState отмечают, что российские войска сумели продвинуться в Котлино, Удачном, возле Новоандреевки, Сухих Ялов, Времовки и Большой Новоселки.

Все перечисленные населенные пункты расположены в Донецкой области. Именно там в последнее время враг сконцентрировал основные силы.

Актуальная линия фронта по данным DeepState: смотрите на карте

Напомним, по данным Генштаба, противник направил основное давление на Покровск. Из 176 боевых столкновений, 84 на Покровском направлении. Противник также совершил 4 ракетных и 22 авиационных удара, используя 6 ракет и 30 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты задействовали 817 дронов-камикадзе и провели более 4300 артиллерийских обстрелов.