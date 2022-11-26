Об этом рассказал спикер Восточной группировки Сергей Череватый в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, тяжелая техника не пройдет, если погода ухудшится.

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Погодные условия могут вызвать паузы на фронте

Спикер отмечает, что сильные дожди, туман и слякоть способны притормозить атаку с обеих сторон. Оккупантам будет очень сложно на Бахмутском и Авдеевском направлениях, поэтому, вероятно, они приостановят свои атаки.

Это может серьезно повлиять на ход боевых действий,

– объясняет представитель Восточной группировки.

Колесная техника не сможет ездить по дорогам и поставлять все необходимое захватчикам, говорит Сергей Череватый. Более того, если погода будет ухудшаться дальше, то гусеничная техника, в частности танки, не пройдут.

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ВСУ продолжают уничтожать оккупантов даже в непогоду: потери врага по состоянию на 26 ноября

Захватчиков – 86 710 (+560);

танков – 2 901 (+2) единица;

боевых бронированных машин – 5 848 (+4) единиц;

артиллерийских систем – 1 896 (+1) единиц;

РСЗО – 395 (+0) единиц;

средств ПВО – 209 (+0) единиц;

самолетов – 278 (+0) единиц;

вертолетов – 261 (+0) единица;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1554 (+1) единицы;

крылатых ракет – 531 (+0) единица;

кораблей/катеров – 16 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 406 (+2) единиц;

специальной техники – 163 (+0) единицы.

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