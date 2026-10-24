Россияне пытаются проникнуть в районе Харькова и Орехова, а ВСУ продвинулись в Донецкой области: карты ISW

В то же время украинские защитники провели контратаку на Гуляйпольском направлении и продвинулись в районе Константиновки. Об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW) от 23 октября.

Реклама Adv

популярные видео

Какова ситуация на фронте?

Харьковская область

Россия стремится оттеснить украинские войска от международной границы, создать буферную зону вблизи Белгородской области и приблизиться к Харькову.

Российские военные недавно пытались проникнуть на северо-восток и северо-запад от Харькова. Украинские силы нанесли удары по вражеским позициям к юго-востоку от Хрипунов и к югу от Новой Казачей. Геолокационные видеозаписи этих ударов были опубликованы 20 и 22 октября соответственно.

На направлении Большого Бурлука российские войска 22 и 23 октября продолжали наступательные действия к северо-востоку от населенного пункта, но не продвинулись вперед.

Лиманское направление

Россия пытается захватить Лиман и форсировать Северский Донец, чтобы охватить украинский крепостной пояс с северо-запада. Эти задачи ISW связывает с действиями подразделений 25-й общевойсковой армии и Западной группировки войск России.

Реклама

22 и 23 октября оккупанты продолжали наступать на Лиманском направлении, но не продвинулись вперед. В то же время российский военный блогер 23 октября утверждал, что оккупанты развивают наступление из Ямполя в направлении Озерного и Дибровы.

Славянское направление

Российские войска продолжили ограниченные наступательные операции к востоку от Славянска 23 октября. Их заявленная цель – продвигаться в направлении Славянска, Краматорска и Дружковки с востока.

На фоне российских ударов по гражданской и жилой инфраструктуре глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин 22 октября отдал приказ о проведении обязательной эвакуации всех семей с детьми из общин Краматорска и Славянска.

Константиновское направление

Украинские военные недавно продвинулись к западу от Константиновки. Судя по геолокационным видеозаписям, опубликованным 22 октября, ВСУ заняли новые позиции в северной части Софиевки.

Реклама

В то же время Россия пытается наступать на Константиновку и Дружковку с юга и юго-запада. ISW связывает эти усилия с действиями подразделений 8-й общевойсковой армии и Южной группировки войск России.

Добропольское направление

Российские военные недавно проникли на юг Доброполья. В то же время оккупанты распространяют видео, которые могут быть созданы или изменены с помощью искусственного интеллекта, чтобы преувеличить успехи оккупантов. В частности, 23 октября один из российских источников опубликовал видео, на котором якобы видно поднятие российских флагов в Веселом Поле – к северу от Доброполья.

Эта запись могла быть сгенерирована или изменена с помощью искусственного интеллекта. Веселое Поле расположено примерно в 12 километрах от самой дальней оцениваемой границы продвижения российских войск в этом районе.

Запорожское направление

На Гуляйпольском направлении российские войска 22 и 23 октября продолжали наступательные операции, но не продвинулись вперед. ВСУ контратаковали в этом районе.

Реклама

К западу от Орехова россияне также пытались проникнуть. Украинские военные нанесли удары по российским позициям в восточной части Степногорска. В то же время российский военный блогер 23 октября заявил о якобы продвижении оккупантов к югу от Лукьяновского, к западу от Орехова. Независимого подтверждения этого продвижения нет.

Отдельно украинские силы продолжали наносить удары по российским операторам беспилотников на оккупированной части Запорожской области. Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в ночь на 23 октября украинские военные поразили скопление личного состава российского Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон" вблизи Каменки. Эта цель располагалась примерно в 31 километре от линии фронта.

Ситуация на фронте / Карты ISW

1 2 3 4 5 6 1 / 6

Напомним, после операции "Вивальди" российские войска временно и отказались от планов штурмовать Славянск и Краматорск и в лоб. В настоящее время основные усилия противника сосредоточены на направлении Доброполья, однако в будущем враг может вернуться к прежнему плану.