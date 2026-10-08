В ISW также обратили внимание на попытки России усилить давление на украинские позиции, прежде всего в Донецкой области.

Что известно о ситуации на различных направлениях?

Сумское направление

На севере Сумской области российские войска продолжили ограниченные наступательные действия. Подтвержденного продвижения оккупантов не зафиксировано, тогда как украинские военные проводили контратаки.

Российские милблогеры заявляли о якобы продвижении вблизи Коренок, Корчаковки и Новодмитровки, однако эти утверждения не имеют независимого подтверждения.

В то же время украинские силы продолжают наносить удары по российским военным объектам в Брянской области. В частности, ВСУ сообщали о поражении станции РЭБ вблизи Гринево и российской радиолокационной станции в Ельонке.

Харьковское направление

На северо-востоке Харьковской области российские войска пытались проводить инфильтрационные действия вблизи Волчанска. Российские милблогеры продолжают распространять преувеличенные заявления о продвижении оккупантов в районе стыка Волчанского и Великобурлукского направлений.

ВСУ нанесли удар по российским военным после вероятной попытки инфильтрации к востоку от Волчанска.

Россия стремится оттеснить украинские силы от международной границы и создать буферную зону вблизи Белгородской области.

Купянское направление

Вблизи Купянска и Кившаровки российские войска продолжали наступательные действия, однако также не добились подтвержденного продвижения. При этом украинские военные проводили контратаки к северу от Купянска.

Отдельно в ISW обратили внимание на более активное использование россиянами разведывательных беспилотников. По словам украинского командира, оккупанты в больших масштабах применяют, в частности, "Орлан-10", а для управления разведывательными дронами используют операторов и корректировщиков.

Лиманское направление

На этом участке украинские силы продолжают контратаки вдоль восточного берега реки Жеребец к северо-востоку от Лимана.

Россиянам пока не удается закрепить позиции вокруг самого Лимана. Российский военный блогер признал, что превосходство украинских военных в живой силе и беспилотниках затрудняет продвижение оккупантов.

Славянско-Краматорское направление

Россия пытается усилить давление на агломерацию Славянск – Краматорск. Украинский командир сообщил, что российское командование перебрасывает дополнительные силы с других участков фронта.

Цель оккупантов – создать условия для более масштабных наступательных действий и попытаться продвинуться к агломерации до зимы. В то же время нынешние темпы российского наступления, по оценке ISW, не позволяют Кремлю быстро реализовать эту цель.

Также российские военные проводили инфильтрационную операцию к востоку от Краматорска, после чего украинские силы нанесли удар по российским позициям в районе Малиновки.

Ситуация на фронте / Карты ISW



Напомним, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый разработал и передал на рассмотрение Рады национальной безопасности и обороны обновленную стратегию ведения боевых действий. Так называемый "план войны" предлагает изменить подходы к обороне и определяет конкретные сроки выполнения задач по сохранению Украины.