Эту информацию озвучил представитель Объединенных сил группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Какова ситуация под Покровском

Россияне пытаются продвинуться к городу с флангов, избегая лобовых столкновений. Но подойти к городу им не удалось. Силы обороны отбросили врага назад.

Естественно, враг пытается продвинуться на расстояние ближе к городу, попытки есть через левый, правый фланги Сил обороны, чтобы избежать фронтального штурма. Враг также избегает лобовых атак, пытается обходить город стороной. Этот город для нас важен, там есть железная дорога, которую враг будет пытаться захватить. Сейчас Силам обороны удалось отбросить российские силы у Песчаного, неподалеку от Покровска,

– рассказал Волошин.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Напомним, противник захватил Новотроицкое и село Шевченко, продвинулся вплотную к рубежу Лисовка – Даченское. К югу от Покровска россияне имеют весомый тактический успех, что существенно усложняет для ВСУ организацию и ведение обороны.