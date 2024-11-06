Он продолжается еще с октября 2023 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Не только площадью утраченной земли оценивается результативность армии

"На днях в сети начало распространяться обсуждение масштабов территориальных потерь Сил Обороны, но не стоит мерить все площадями, ведь воюют люди и именно они являются гарантией устойчивости армии и ее потенциала к сопротивлению", – пишут в DeepState.

Там говорят, что слабым местом для украинской армии является рациональное применение человеческого потенциала.

Не менее важными показателями для сохранения территории являются возможности ВПК, уровень подготовки мобилизованных, степень механизации и наличие возможностей для дальних ударов.

Аналитики говорят, что российская армия исправляет свои ошибки. Если раньше она отправляла свои подразделения на смерть, то сейчас все чаще их солдаты проводят дополнительные недели и месяцы на учениях.

Наличие большого количества живой силы позволяет проводить регулярные ротации раз в 1 или 2 месяца. Для нас ротировать бригаду, которая с 24 февраля 2022 года на боевых, может стать проблемой, а вновь созданные 150-е бригады и близко не дотягивают до уровня тех, кого ввели в бой в 2023 году. Страшно подумать какая судьба ждет 160-е, о которых уже известно широкой общественности,

– добавляют аналитики DeepState.

Наконец они заметили, что площади утраченных территорий важный, но точно не единственный параметр оценки "жизнедеятельности" и результативности армии.

"Если в октябре 2022-го враг наступал 4 полноценными ротами на Новомихайловку, то сейчас для них это очень дорогое удовольствие", – отмечают там.

Статистика потерь украинских территории / Инфографика DeepState