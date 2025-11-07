Не пехота, – военный обозреватель назвал главный фактор, почему россияне продвинулись на Донетчине

Ситуация на Покровском направлении остается сложной. Российские оккупанты нашли одно решение, против которого сейчас ищут противодействие.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Василий Пехньо, отметив, что тут речь идет не о конкретно ситуации в Покровске. Проблема на самом деле значительно шире. И сверхважно найти решение, как ее побороть.

Почему Россия продвигается в Донецкой области?

Как отметил Пехньо, Силы обороны Украины держат оборону Покровска уже по меньшей мере целый год. Все началось еще с того, как оккупанты прорвались от Селидово к окраинам Покровска.

Сейчас ситуация в определенном смысле изменилась. В оккупантов появилась определенная составляющая, которая дала им преимущество. Речь идет о подразделении "Рубикон", который уже проявил себя на Курщине. Сейчас они функционируют на Покровском направлении.

"Рубикон" – передовое российское подразделение. Это целый центр технологий, который работает на российское минобороны и спецслужбы. Им удается внедрять технологические решения для современной войны. Именно они поняли, что оптоволоконные дроны дадут им преимущество на Курщине. Тогда под прикрытием украинского РЭБа туда заходила украинская техника. И даже говорили о "втором дыхании" для тяжелой бронетехники на поле боя, если достаточно ее прикрыть,

– сказал Пехньо.

Враг внедрил оптоволоконные дроны, на которые не влияют средства РЭБ. Тогда уже Украина начала искать противодействия оптоволоконным дронам. И по состоянию на сейчас удалось найти определенные решения.

После Курщины подразделение "Рубикон" зашло на Покровское направление. Они внедрили системное решение о том, как обеспечить переднюю линию технологией. Кроме дронов, они занялись так называемыми малыми РЛС и малыми средствами ПВО.

Они получили в большом количестве малые РЛС преимущественно китайского происхождения, которые позволили обнаруживать наши дроны. Еще один элемент – малое ПВО, которое также сосредоточили на Покровском направлении. Соответственно эффективность наших бомбардировщиков, разведывательных крыльев уменьшилась. Это все дало такой результат противнику. Не пехота,

– отметил Пехньо.

Какая ситуация в Покровске: смотрите карту боевых действий

Российская пехота сейчас просачивается на разных участках фронта. И вопрос в том, есть ли у украинских подразделений достаточно ресурсов, чтобы обнаружить и уничтожать оккупантов. Но самая большая проблема – в подразделениях вроде "Рубикона".

Где появляются такие подразделения – там идет излом в их пользу. Они создают пробоину в нашей стене обороны на определенном участке, куда начинает просачиваться накопленная там пехота. У нас тогда не хватает рук и возможностей ее остановить. Именно это мы наблюдаем под Покровском последние недели. И вот такой кулак из технологий вместе с пехотой превращается в большую проблему. Это должно стимулировать нас найти решение, как этому противодействовать,

– подчеркнул военный обозреватель.

Ситуация на фронте: кратко