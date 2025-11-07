Не піхота, – військовий оглядач назвав головний фактор, чому росіяни просунулися на Донеччині

Ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Російські окупанти знайшли одне рішення, проти якого наразі шукають протидію.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо, зауваживши, що тут йдеться не про конкретно ситуацію в Покровську. Проблема насправді значно ширша. І надважливо знайти рішення, як її побороти.

Чому Росія просувається на Донеччині?

Як наголосив Пехньо, Сили оборони України тримають оборону Покровську вже щонайменше цілий рік. Все почалося ще з того, як окупанти прорвалися від Селидового до околиць Покровська.

Зараз ситуація в певному сенсі змінилася. В окупантів з'явилася певна складова, яка дала їм перевагу. Йдеться про підрозділ "Рубікон", який вже проявив себе на Курщині. Зараз вони функціонують на Покровському напрямку.

"Рубікон" – передовий російський підрозділ. Це цілий центр технологій, який працює на російське міноборони та спецслужби. Їм вдається впроваджувати технологічні рішення для сучасної війни. Саме вони зрозуміли, що оптоволоконні дрони дадуть їм перевагу на Курщині. Тоді під прикриттям українського РЕБу туди заходила українська техніка. І навіть говорили про "другий подих" для важкої бронетехніки на полі бою, якщо достатньо її прикрити,

– сказав Пехньо.

Ворог впровадив оптоволоконні дрони, на які не впливають засоби РЕБ. Тоді вже Україна почала шукати протидії оптоволоконним дронам. І станом на зараз вдалося знайти певні рішення.

Після Курщини підрозділ "Рубікон" зайшов на Покровський напрямок. Вони впровадили системне рішення щодо того, як забезпечити передню лінію технологію. Окрім дронів, вони зайнялися так званими малими РЛС та малими засобами ППО.

Вони отримали у великій кількості малі РЛС переважно китайського походження, які дали змогу виявляти наші дрони. Ще один елемент – мале ППО, яке також зосередили на Покровському напрямку. Відповідно ефективність наших бомберів, розвідувальних крил зменшилася. Це все дало такий результат противнику. Не піхота,

– зазначив Пехньо.

Російська піхота зараз просочується на різних ділянках фронту. І питання в тому, чи є в українських підрозділів достатньо ресурсів, аби виявити і знищувати окупантів. Але найбільша проблема – в підрозділах на кшталт "Рубікону".

Де з'являються такі підрозділи – там йде злам на їхню користь. Вони створюють пробоїну в нашій стіні обороні на певній ділянці, куди починає просочуватися накопичена там піхота. В нас тоді не вистачає рук і можливостей її зупинити. Саме це ми спостерігаємо під Покровську останні тижні. І ось такий кулак з технологій разом з піхотою перетворюється у велику проблему. Це має стимулювати нас знайти рішення, як цьому протидіяти,

– наголосив військовий оглядач.

