Также украинским силам удалось продвинуться в Курской области. Как свидетельствует обзор фронта от ISW, сложная ситуация остается под Покровском.

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Украинские силы продвинулись в Курской области

Украинские и российские войска недавно продвинулись вперед на главном участке фронта в Курской области. Геолокационные данные, опубликованные 25 октября, указывают на то, что украинские силы продвинулись на запад от Борки, что к юго-востоку от Суджи.

Дополнительные геолокационные данные указывают на то, что российские силы недавно отвоевали позиции к востоку от Обуховки (к юго-востоку от Коренево).

В Глушковском районе к западу от главной украинской линии фронта в Курской области 25 октября продолжались бои, но подтвержденных изменений на линии фронта не зафиксировано.

Россияне продолжают наступление на севере Харьковщины

Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

Также оккупанты продолжали наземные атаки к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Старицы.

Карта боевых действий в Украине и в Курской области / Инфографика ISW

Захватчики продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная 25 октября. Подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские войска недавно продвинулись на восток от Северска. Геолокационные кадры, опубликованные 16 октября, указывают на то, что российские силы недавно продвинулись на юго-запад от Верхнекаменки во время взводной российской механизированной атаки.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска атаковали вблизи Выемки и Ивано-Дарьевки.

Где ВСУ восстановили позиции

Украинские силы недавно восстановили позиции вблизи Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 24 октября, показывают, что украинские силы действуют к юго-востоку от Часов Яра на шахте № 9.

Ранее аналитики ISW там наблюдали российские войска.

Также украинские силы недавно восстановили позиции на юге Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 25 октября, показывают, что украинские силы действуют вдоль улицы Тоболенко на юге Торецка.

Ранее эксперты ISW наблюдали там подтвержденное продвижение российских войск.

Где удалось продвинуться россиянам

Российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Покровска. Оккупанты восстановили позиции возле шахты № 1 к северо-востоку от Новогродовки (к юго-востоку от Покровска).

Российские войска продолжили наступательные операции к востоку от Курахово и к юго-востоку от Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Кроме того, оккупанты продолжали штурмы на западе Запорожской области на северо-восток от Работино в районе Новоандри]вки и на север от Работино в направлении Новоданиловки. Однако и здесь подтвержденных изменений на линии фронта не было.