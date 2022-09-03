Авиация нанесла удар по вражеским войскам. В частности, несколько пунктов управления противника и склад боеприпасов теперь уничтожены.

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"Байрактары" в действии: какие потери у врага

Украинские военные нанесли ракетный удар беспилотником "Байрактар" ТВ-2. В результате этого сдетонировал боекомплект, а две единицы бронированной российской техники вместе с экипажами отправились на "концерт Кобзона".

Наши ракетные войска и артиллерия выполняют задачи по контрбатарейной борьбе, а также нарушение системы управления и логистического обеспечения противника. Им удалось:

поразить более 10 скоплений живой силы врага, в том числе 3 взводных опорных пункта;

уничтожить 3 зенитно-ракетных комплекса;

несколько единиц бронированной техники оккупантов.

Так украинские военные отомстили российским захватчикам за ракетные и более 20 авиационных ударов по военным и гражданским объектам. В результате вражеских обстрелов пострадали Полтавка, Пришиб, Победа, Крещеновка, Осокоровка и Белогорье.

Какая ситуация на главных направлениях фронта

российские оккупанты практически не пытались наступать на Донбассе или на юге Украины. Враг не вел активных боевых действий ни на Бахмутском, ни на Славянском направлениях. В то же время активным он был у Высокополья и Потемкиного. К счастью, наши воины отразили наступление противника.

Главная цель оккупантов, по данным Генштаба, остается неизменной. Они и дальше хотят установить полный контроль над Донецкой областью, а также удержать свои позиции в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.

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