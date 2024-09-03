Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, отметив, что ситуация на левобережье Херсонщины остается сложной. Жить там практически невозможно. Оккупанты продолжают кошмарить наших людей.

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Пытаются мобилизовать украинцев

Как отметила Вирлич, российские захватчики пытаются набрать в свои подразделения украинцев с временно оккупированных территорий. Обстоятельства бывают разными. Некоторых людей просто похищают.

Поэтому сейчас, кто имеет возможность, пытается уехать из Херсонщины. Но понятно, что не все готовы покинуть родной дом.

Не у всех есть возможности это сделать. Обстоятельства разные бывают. Россияне пытаются мобилизовать как можно больше украинцев в свою армию. Есть люди, которых похищают. Судьба их неизвестна,

– рассказала Вирлич.

Родные боятся об этом говорить, чтобы не сделать хуже. Также оккупанты постоянно призывают местное население финансово их поддерживать. Это чрезвычайно цинично.

Россияне призывают помогать своим военным. Там финансово или гаджетами. Просят жителей временно оккупированных территорий помогать. Хотя они как раз из-за России потеряли нормальные работы и средства для жизни,

– подчеркнула Вирлич.