Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что в настоящее время осуществляется снабжение нашей Покровской группировки с 2 серьезных направлений.

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Кто на самом деле в полуокружении у Покровска

Свитан отметил, что на Покровском направлении есть полуокружение, но в нем оказались не украинские военные.

В полуокружении главная колонна россиян, которая пытается пробиться из поселка Шевченко на Удачное, южнее Покровска,

– сказал полковник запаса.

То есть, по его словам, российские оккупанты сами залезли в полуокружение. Потому что с севера есть наша Покровская группировка, с запада – группировка с Удачного, а также еще с юга группировки украинских защитников.

По его мнению, если сейчас хотя бы одна наша бригада отправится с юга ударить по россиянам, а с севера в этот момент отработают наши Покровские части – то будет полное окружение российской группировке, которая отправилась из поселка Шевченко в сторону Удачного.

Что происходит в Покровске: смотрите на карте

Когда возможно окружение Покровска

Полковник запаса объяснил, что на Покровск сейчас ведут 2 дороги: основная трасса с запада со стороны Павлограда и с севера из Доброполья, которой вообще ничего не угрожает пока. То есть осуществляется снабжение нашей Покровской группировки с 2 серьезных направлений.

Ничего Покровску пока с точки зрения полуокружения или окружения абсолютно не угрожает. Это у россиян проблемы,

– заявил Свитан.

Он добавил, что говорить о каком-то полуокружении в Покровске можно только в одном случае: если россияне зайдут из Мирнограда, начнут обходить его по северу и выходить на трассу Доброполье – Покровск и одновременно вытеснят наш гарнизон из Удачного и выйдут на трассу из Павлограда на Покровск.