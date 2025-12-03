Берут в кредит: военный обозреватель раскрыл коварный маневр Путина по Покровску

Владимир Путин заявил о якобы "захвате" Покровска российскими войсками. В основу таких абсолютно лживых слов легло видео, где россияне устанавливают свой флаг.

На самом деле россияне часто якобы оккупируют города "в кредит". Военный обозреватель Денис Попович объяснил 24 Каналу, что сначала российские генералы докладывают Путину о взятии какого-то населенного пункта, а только потом усиливают давление, чтобы осуществить свой план.

Как возникают лживые доклады?

Денис Попович отметил, что на переговорах со Стивом Уиткоффом Путину нужно было доказать, что якобы Россия "побеждает", а потому надо быстрее склонять Украину к миру на условиях Кремля. Однако на самом деле о значительных успехах оккупантов не говорится.

В частности, в Купянске ситуация сейчас складывается не в пользу России. Там продолжается зачистка города. Возможно, через некоторое время захватчики окажутся там в окружении.

В Покровске ситуация значительно сложнее для украинских войск. Там россияне пытаются окружить наши войска. Однако окружения нет. Продолжаются бои в городе, которые имеют изменчивый и сложный характер. Видео, где россияне устанавливают свой флаг, стало основой для вражеской пропаганды.

В общем не стоит доверять заявлениям, что какой-то город контролируется россиянами, например, на 90%. Ведь ситуация постоянно меняется, карта ежедневно движется.

После того, к сожалению, происходит процесс, когда россияне пытаются подогнать доклады под реальность или реальность под доклады. Эти атаки усиливаются, давление растет. Поскольку надо отдать "кредит", который они взяли на захват территорий,

– подчеркнул военный обозреватель.

Взятие территорий "в кредит" – это привычная практика российских генералов, которые докладывают Путину. После этого возникают лживые доклады. Впоследствии эти российские командиры рассчитывают на звания, отпуска, денежные премии и так далее.

Какова ситуация на Покровском направлении?