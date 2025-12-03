Беруть у кредит: військовий оглядач розкрив підступний маневр Путіна щодо Покровська

Володимир Путін заявив про нібито "захоплення" Покровська російськими військами. В основу таких абсолютно брехливих слів лягло відео, де росіяни встановлюють свій прапорт.

Насправді росіяни часто нібито окуповують міста "у кредит". Військовий оглядач Денис Попович пояснив 24 Каналу, що спочатку російські генерали доповідають Путіну про взяття якогось населеного пункту, а лише згодом посилюють тиск, щоб здійснити свій план.

Дивіться також Найважчий місяць у 2025 році й битви одразу за 9 ключових міст: як змінилася лінія фронту за тиждень

Як виникають брехливі доповіді?

Денис Попович зазначив, що на переговорах зі Стівом Віткоффом Путіну потрібно було довести, що нібито Росія "перемагає", а тому треба швидше схиляти Україну до миру на умовах Кремля. Однак насправді про значні успіхи окупантів не мовиться.

Зокрема, у Куп'янську ситуація зараз складається не на користь Росії. Там триває зачистка міста. Можливо, через якийсь час загарбники опиняться там в оточенні.

У Покровську ситуація значно складніша для українських військ. Там росіяни намагаються оточити наші війська. Однак оточення немає. Тривають бої в місті, які мають мінливий та складний характер. Відео, де росіяни встановлюють свій стяг, стало основою для ворожої пропаганди.

Загалом не варто довіряти заявам, що якесь місто контролюється росіянами, наприклад, на 90%. Адже ситуація постійно змінюється, мапа щодня рухається.

Після того, на жаль, відбувається процес, коли росіяни намагаються підігнати доповіді під реальність або реальність під доповіді. Ці атаки підсилюються, тиск зростає. Оскільки треба віддати «кредит», який вони взяли на захоплення територій,

– підкреслив військовий оглядач.

Взяття територій "у кредит" – це звична практика російських генералів, які доповідають Путіну. Після цього виникають брехливі доповіді. Згодом ці російські командири розраховують на звання, відпустки, грошові премії і так далі.

Яка ситуація на Покровському напрямку?